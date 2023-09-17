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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

موانئ المنطقة الاقتصادية الشمالية تستقبل 275 سفينة خلال أغسطس

انفوجراف حركة تداول
انفوجراف حركة تداول موانىء المنطقة الشمالية عن شهر اغسطس

سجلت موانئ المنطقة الاقتصادية الشمالية بموانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية  حركة تداول للسفن خلال شهر أغسطس الماضي بإجمالي حمولات بلغ 4,134,959 طن كطاقة محققة، وعدد حاويات 349,957 حاوية مكافئة من خلال استقبال عدد 275 سفينة متنوعة خلال الشهر.

 

وشهد ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية استقبال عدد 41 سفينة حاويات، بطاقة محققة بلغت 444,925 طن، وعدد حاويات 44,327 حاوية مكافئة، 

كما استقبل ميناء شرق بورسعيد 13 سفينة بضائع عامة، وعدد 6 سفن صب سائل، و1 سفينة رورو و5 سفن تحولت ساحلي، وعدد 69 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته.

وقد استقبل ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية الشمالية خلال شهر أغسطس عدد 111 سفينة حاويات وعدد 9 سفن كلينكر وسفينة أسمنت، وسفينة ملح، وسفينة فحم، فضلًا عن سفينة صب سائل واحدة، بطاقة محققة 3,614,179 طن، وعدد حاويات 305,630 حاوية مكافئة.

فيما استقبل ميناء العريش البحري عدد 16 سفينة؛ لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 75,855 طن، ومن المتوقع زيادة صادرات بضائع الصب في الفترة القادمة بعد عملية التطوير التي يشهدها ميناء العريش الآن.

هذا وقد أعلنت المنطقة الاقتصادية مؤخرًا عن تعزيز إمكانيات موانئها من خلال تقديم حزمة خدمات للسفن بمعايير عالمية، على رأسها خدمات للسفن سواء بالوقود التقليدي أو الأخضر فضلًا عن الجهود المتواصلة التي تبذلها المنطقة لتطوير موانئها التابعة لاستيعاب مختلف أنواع السفن.

الأقتصادية المنطقة الاقتصادية شرق بورسعيد ميناء العريش البحري ميناء غرب بورسعيد ميناء شرق بورسعيد ميناء العريش

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