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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم بورسعيد تشدد على عدم ربط تسليم الكتب بدفع المصروفات الدراسية| تفاصيل

وكيل تعليم بورسعيد
وكيل تعليم بورسعيد تشدد على عدم ربط تسليم الكتب للطالب بدفع

تفقدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم، بمحافظة بورسعيد اليوم، رفقة محمود بدوي مدير عام التعليم العام عددا من المدارس للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023 – 2024.

وبدأت بمدارس الشهيد إبراهيم الرفاعي الرسمية المتميزة للغات والتوكيلات الملاحية الابتدائية والمدينة المنورة الابتدائية الواقعة في نطاق إدارة جنوب التعليمية بحي الضواحي.

ووجهت وكيل أول تعليم بورسعيد بسرعة الانتهاء من الإجراءات والاستعدادات بالمدارس بالتعاون مع الأحياء وأجهزة المحافظة المعنية وإحالة المقصرين للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية.

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كما شددت وكيل أول تعليم بورسعيد بضرورة الإعلان عن مواعيد الفترات الدراسية والجداول المصروفات المدرسية ومواعيد أقساطها في مكان واضح لأولياء الأمور، وكذلك قوائم وكشوف أسماء الطلاب بكل فصل.

وكيل تعليم بورسعيد تشدد على عدم ربط تسليم الكتب للطالب بدفع المصاريف المدرسية

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وأشارت وكيل أول وزارة التعليم فى بورسعيد إلى عدم ربط عملية تسليم الكتب المدرسية للطالب بدفع الرسوم والمصاريف المدرسية وفقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك الشأن، متمنية للجميع عاما دراسيا موفقا.

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