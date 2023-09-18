تعليم بورسعيد تشدد على عدم ربط تسليم الكتب بدفع المصروفات الدراسية| تفاصيل

تفقدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم، بمحافظة بورسعيد اليوم، رفقة محمود بدوي مدير عام التعليم العام عددا من المدارس للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023 – 2024.

وبدأت بمدارس الشهيد إبراهيم الرفاعي الرسمية المتميزة للغات والتوكيلات الملاحية الابتدائية والمدينة المنورة الابتدائية الواقعة في نطاق إدارة جنوب التعليمية بحي الضواحي.

ووجهت وكيل أول تعليم بورسعيد بسرعة الانتهاء من الإجراءات والاستعدادات بالمدارس بالتعاون مع الأحياء وأجهزة المحافظة المعنية وإحالة المقصرين للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية.

كما شددت وكيل أول تعليم بورسعيد بضرورة الإعلان عن مواعيد الفترات الدراسية والجداول المصروفات المدرسية ومواعيد أقساطها في مكان واضح لأولياء الأمور، وكذلك قوائم وكشوف أسماء الطلاب بكل فصل.

وكيل تعليم بورسعيد تشدد على عدم ربط تسليم الكتب للطالب بدفع المصاريف المدرسية IMG-20230918-WA0010 IMG-20230918-WA0011 IMG-20230918-WA0012 IMG-20230918-WA0013 IMG-20230918-WA0005 IMG-20230918-WA0006 IMG-20230918-WA0007 IMG-20230918-WA0009 IMG-20230918-WA0008

وأشارت وكيل أول وزارة التعليم فى بورسعيد إلى عدم ربط عملية تسليم الكتب المدرسية للطالب بدفع الرسوم والمصاريف المدرسية وفقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك الشأن، متمنية للجميع عاما دراسيا موفقا.