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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أربعيني يقفز من معدية بورسعيد في قناة السويس| تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ألقى أربعيني حتفه غرقا بالمجرى الملاحي لقناة السويس عقب قفزه من معدية بورسعيد بشكل مفاجئ تاركا بطاقته و علبة سجائر وولاعة كانوا بحوزته .

كان راكب إحدى معديات نقل الركاب بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد وسائق المعدية شاهدوا رجل يقفز من المعدية فى الماء عقب إخراجه بطاقة رقم قومى واوراق وعلبة سجائر كانت بحوزته تركهم على سطح المعدية .

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وهرع ركاب معدية بورسعيد محاولين إنقاذ الرجل دون جدوى و الذي اختفي فى أعماق المياه.

ونجح رجال الإنقاذ فى انتشال جثمان الرجل وتبين أنه يدعى محمد السيد غريب ٤٠ سنة.

وتم وضع الجثة بمشرحة مستشفى النصر التابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد حالة تحت تصرف النيابة.

بورسعيد أخبار حوادث بورسعيد التامين الصحي الشامل المجرى الملاحي لقناة السويس مستشفى النصر منظومة التامين الصحي الشامل

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