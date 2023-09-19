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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غرفة بورسعيد تناقش حوافز وضمانات الاستثمار الجديدة

غرفة بورسعيد تناقش
غرفة بورسعيد تناقش حوافز وضمانات الاستثمار الجديدة

قرر مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد، برئاسة محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، تشكيل 11 لجنة يترأسها أعضاء مجلس الإدارة لتنفيذ استراتيجية الغرفة خلال المرحلة المقبلة لمزيد من الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمنتسبيها، وخدمة المجتمع التجاري ببورسعيد، والعمل على تنشيط بورسعيد المنطقة الحرة بكافة أنشطتها التجارية والصناعية والسياحية واللوجستية، وذلك في إطار مزيد من المساهمة الإيجابية في الاقتصاد القومي.

وشملت اللجان الـ 11: (المنطقة الحرة - التظلمات - فض المنازعات - النادي الاجتماعي - الأسواق والمعارض - الجمارك - تنمية الموارد - السياحة والتسوق والمؤتمرات - الملاحة والنقل واللوجستيات - المشروعات الصناعية والاقتصادية والصغيرة - التحول الرقمي).

كما ناقش مجلس الإدارة استراتيجية عمل الغرفة بالدورة الجديدة، واعتمد الرؤية المستقبلية لدور الغرف التجارية التي أقرها الاتحاد العام للغرف التجارية، بالإضافة إلى رؤية الغرفة التجارية لبورسعيد في 4 محاور هي: تطوير بورسعيد المنطقة الحرة، وتطوير الأداء والتحول الرقمي والخدمات المقدمة لمنتسبي الغرفة، وتطوير القطاع السياحي، وخلق فرص جديدة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف تحويل بورسعيد إلى مركز تجاري عالمي لتبادل البضائع وصناعتها، وتنظيم المعارض الدولية والمهرجانات السياحية التسويقية.

غرفة بورسعيد تناقش حوافز وضمانات الاستثمار الجديدة

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واستعرض قرار اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بإنشاء 82 مصنعًا صغيرًا بمساحة 90 متر مربع ومضاعفاتها لتشجيع إقامة المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل لشباب بورسعيد، وتقرر تشكيل لجنة من المحافظة والغرفة التجارية وجمعية المستثمرين وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لتلقي الطلبات ودراستها والتأكد من جدية المتقدمين، وهو الأمر الذي يلقي بظلاله بشكل إيجابي على الحركة التجارية ببورسعيد، ويساهم في دعم الصناعة المحلية وبالتالي الاقتصاد القومي.

محافظ بورسعيد: تنفيذ خطة للنهوض ورفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات

وضع خطة توسع في الإنتاج لدعم مزارعي بورسعيد

وقرر المجلس إقامة الدورة الثانية من معرض "صنع في بورسعيد" للمساهمة في تنشيط الحركة التجارية بالمحافظة كنواة لوضعها على خريطة التجارة العالمية وتنفيذ استراتيجية الغرفة في هذا الشأن وعرض المنتجات التي صنعت بالمنشآت الصناعية على أرض بورسعيد، على أن يقام المعرض سنويًا بشكل منتظم بعد النجاح والمردود الإيجابي الذي حققته الدورة الأولى.

كذلك قرر تكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة بشأن الخطوات التنفيذية لإقامة النادي الاجتماعي لتجار بورسعيد بعد استلام الأرض فعليا، والذي يأتي تنفيذا لحلم تجار بورسعيد الذين طالبوا بتحقيقه على أراض الواقع طوال السنوات الماضية منذ إنشاء المنطقة الحرة، ليصبح أول كيان اجتماعي ونادي للتجار على أرض بورسعيد.

وناقش مجلس إدارة غرفة بورسعيد حوافز وضمانات الاستثمار الجديدة التي أصدرتها الهيئة العامة للاستثمار، وتقرر توزيعها على المنطقة الصناعية وجمعيات المستثمرين للاستفادة من الحوافز وضمانات الاستثمار المقررة.

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