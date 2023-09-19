وضع خطة توسع في الإنتاج لدعم مزارعي بورسعيد

التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ،السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة ومناقشة عدد من موضوعات التعاون بين المحافظة ووزارة الزراعة، وبحث سبل دعم مشروعات القطاع الزراعي ببورسعيد ، وتحقيق المزيد من التنمية الزراعية .

وأكداوزير الزراعة ومحافظ بورسعيد على اهمية التعاون في زيادة فرص الاستثمار الزراعي بمحافظة بورسعيد، وتهيئة المناخ المناسب للمستثمرين في كافة القطاعات المتعلقة بالمجال الزراعي، فضلا عن دعم خطة المحافظة نحو التوسع في الرقعة الزراعية، وزاعة المحاصيل الاستراتيجية.

وخلال اللقاء، وجه محافظ بورسعيد الشكر لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي على متابعته المستمرة لعدد من الملفات المتعلقة بالقطاع الزراعي داخل بورسعيد، وتقديم كافة الدعم والتسهيلات اللازمة لتنمية هذا القطاع تماشيا مع خطوات التنمية التي تشهدها بورسعيد على كافة الأصعدة، فضلا عن جهود الوزارة في حل مشكلات المزارعين، و تقديم التيسيرات اللازمة لتوريد المحاصيل الاستراتيجية الهامة والتوسع في الرقعة الزراعية داخل محافظة بورسعيد.

واستعرض "الوزير ومحافظ بورسعيد "، خطة التوسع لزيادة الإنتاج لدعم المزارعين ، فضلاً عن استعراض مستجدات موسم الحصاد والتوريد.

وأكد محافظ بورسعيد أن هناك تنسيق كبير بين الوزارة والمحافظة وتعاون في جميع المجالات التى تخدم أبناء بورسعيد لدفع عجلة التنمية بربوع المحافظة ، وكذا التوسع في المشروعات الانتاجية والحيوانية والاستثمار الزراعي بنطاق المحافظة .