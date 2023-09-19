مدارس بورسعيد جاهزة لاستقبال 184211 طالبا بداية العام الجديد.. تفاصيل

أكدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم فى محافظة بورسعيد أن نسبة توافر الكتب المدرسية بمخازن المديرية بلغت أكثر من 90% لجميع المراحل التعليمية بالتعليم العام والفني .

واشارت وكيل أول وزارة التعليم فى بورسعيد إلى أنه جار توزيع الكتب على المدارس بمعرفة 6 إدارات تعليمية لتسليمها للطلاب بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وشددت وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن 531 مدرسة جاهزة لاستقبال 184211 طالب مع بداية العام الدراسي الجديد 2023 – 2024.

وأشارت وكيل الوزارة إلى أن 1150 مقعد دراسي جديد للطلاب تم توزيعهم على المدارس بالإضافة إلى 30 جهاز كمبيوتر جديد لافتة إلى أن زي طلاب المدارس العسكرية للبنين تم تصنيعه بمعرفة التعليم الفني محليا.

ووجهت الدكتورة هالة عبد السلام الشكر والتقدير لكل العاملين بتعليم بورسعيد على ما بذل من جهود مضنية خلال فترة قصيرة للانتهاء من كافة التجهيزات الفنية والإدارية وتجميل وتزيين المدارس لاستقبال الطلاب المستجدين بمراحل التعليم المختلفة متمنية للجميع عاما دراسيا موفقا.