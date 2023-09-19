الغضبان : استكمال تطوير ورفع كفاءة 33 سيارة ومعدة بجراج بورسعيد

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اليوم ، عددا من المعدات والسيارات التابعة لجراج المحافظة والتي تم رفع كفاءتها وتطويرها ، بما يوفر المزيد من المعدات التي تسهم في الارتقاء بخدمات الأحياء.

رافق محافظ بورسعيد خلال الجولة المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ و اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة والاستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد ، ورؤساء الأحياء و مسئولي الإنقاذ والطوارئ ومدير الجراج.

واستمع محافظ بورسعيد لأعمال التطوير التي شهدتها السيارات والمعدات ، والتي شملت الانتهاء من رفع كفاءة 33 من معدات الأحياء والانقاذ والطوارىء مابين سيارات شفط مياة ولودارات وسيارات لنقل القمامة ومكابس، كمرحلة أولى لتنضم لأسطول معدات المحافظة التي تساهم في أعمال رفع كفاءة و تطوير وتجميل الأحياء، فضلا عن تطوير 13 معدة وسيارة كمرحلة ثانية، تماشيا مع التطورات الجارية في عدد من القطاعات.

وأشاد محافظ بورسعيد بجهود العاملين في الإنقاذ والطواريء و جراج المحافظة، وحرصهم على الارتقاء بمستوى المعدات المستخدمة داخل الأحياء، وقرر صرف مكافأة للعاملين بالإنقاذ، والطوارىء والجراج تشجيعا لهم.

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وأكد محافظ بورسعيد على أن المحافظة وفرت مختلف المعدات والأجهزة والأطقم الفنية في مختلف القطاعات لقيام الأحياء بالوظائف الخدمية على أكمل وجه، وتتم زيادة أعداد المعدات والسيارات المستخدمة باستمرار، وذلك لدعم كافة الأحياء في القيام بأعمال التطوير المختلفة تماشيا مع التنمية التي تشهدها بورسعيد في كافة الاتجاهات، ولفت إلى أنه سيتم استخدام هذه المعدات والسيارات للمساعدة في الأعمال الخدمية للحفاظ على الوجه الحضاري والجمالي للمحافظة.