عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغضبان : استكمال تطوير ورفع كفاءة 33 سيارة ومعدة بجراج بورسعيد

محافظ بورسعيد يتفقد
محافظ بورسعيد يتفقد جراج المحافظة

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اليوم ، عددا من المعدات والسيارات التابعة لجراج المحافظة والتي تم رفع كفاءتها وتطويرها ، بما يوفر المزيد من المعدات التي تسهم في الارتقاء بخدمات الأحياء.

رافق محافظ بورسعيد خلال الجولة المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ و اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة والاستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد ،  ورؤساء الأحياء و مسئولي الإنقاذ والطوارئ ومدير الجراج.

مدارس بورسعيد جاهزة لاستقبال 184211 طالبا بداية العام الجديد.. تفاصيل

تعليم بورسعيد: قادرون على جذب الطلاب للمدارس بما نملك من أدوات وآليات

واستمع محافظ بورسعيد لأعمال التطوير التي شهدتها السيارات والمعدات  ، والتي شملت الانتهاء من رفع كفاءة 33 من معدات الأحياء والانقاذ والطوارىء  مابين سيارات شفط مياة ولودارات وسيارات لنقل القمامة ومكابس، كمرحلة أولى لتنضم لأسطول معدات المحافظة التي تساهم في أعمال رفع كفاءة و تطوير وتجميل الأحياء، فضلا عن تطوير 13 معدة وسيارة كمرحلة ثانية، تماشيا مع التطورات الجارية في عدد من القطاعات.

وأشاد محافظ بورسعيد بجهود العاملين في الإنقاذ والطواريء و جراج المحافظة،  وحرصهم على الارتقاء بمستوى المعدات المستخدمة داخل الأحياء،  وقرر صرف مكافأة للعاملين بالإنقاذ، والطوارىء والجراج  تشجيعا لهم.

محافظ بورسعيد يتفقد جراج المحافظة

IMG-20230919-WA0035
IMG-20230919-WA0035
IMG-20230919-WA0028
IMG-20230919-WA0028
IMG-20230919-WA0029
IMG-20230919-WA0029
IMG-20230919-WA0036
IMG-20230919-WA0036
IMG-20230919-WA0031
IMG-20230919-WA0031
IMG-20230919-WA0032
IMG-20230919-WA0032
IMG-20230919-WA0034
IMG-20230919-WA0034
IMG-20230919-WA0030
IMG-20230919-WA0030
IMG-20230919-WA0033
IMG-20230919-WA0033
IMG-20230919-WA0027
IMG-20230919-WA0027
IMG-20230919-WA0024
IMG-20230919-WA0024
IMG-20230919-WA0023
IMG-20230919-WA0023
IMG-20230919-WA0025
IMG-20230919-WA0025
IMG-20230919-WA0026
IMG-20230919-WA0026
IMG-20230919-WA0022
IMG-20230919-WA0022

وأكد محافظ بورسعيد على أن المحافظة وفرت مختلف المعدات والأجهزة والأطقم الفنية في مختلف القطاعات لقيام الأحياء بالوظائف الخدمية على أكمل وجه، وتتم زيادة أعداد المعدات والسيارات المستخدمة باستمرار، وذلك لدعم كافة الأحياء في القيام بأعمال التطوير المختلفة تماشيا مع التنمية التي تشهدها بورسعيد في كافة الاتجاهات، ولفت إلى أنه سيتم استخدام هذه المعدات والسيارات للمساعدة في الأعمال الخدمية للحفاظ على الوجه الحضاري والجمالي للمحافظة.

بورسعيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد المعدات والسيارات عادل الغضبان محافظ بورسعيد محافظ بورسعيد مختلف القطاعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى سارة| شعبة الخضراوات تكشف موعد تراجع أسعار الطماطم والبصل بالأسواق.. الخير خلال أيام

بعد كارثة دانيال.. عاصفة جوية تضرب البلاد خلال ساعات

14 درجة دفعة واحدة| الصيف يستعد للرحيل خلال ساعات.. والأرصاد تفجر مفاجأة

3 تحركات جديدة لحل أزمة أسعار السجائر رسميا في 48 ساعة | اعرف العلبة هتبقى بكام

مفأجاة عن سكانه.. قصة المنزل المعجزة الناجي من فيضانات درنة

الحق بيع.. أسعار الذهب اليوم في مصر وعيار 21 مفاجئة

رسميا.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات| التأمينات تستعد لصرف شهر أكتوبر

خمسون جنيها بلاستيكية| ما حقيقة الصور المتداولة للعملة الأحدث في مصر؟

موضوعات متعلقة

مدارس بورسعيد جاهزة لاستقبال 184211 طالبا بداية العام الجديد.. تفاصيل

مياه القناة: تجارب عملية استعدادا لفصل الشتاء بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

تعليم بورسعيد: قادرون على جذب الطلاب للمدارس بما نملك من أدوات وآليات

تعليم بورسعيد تشدد على عدم ربط تسليم الكتب بدفع المصروفات الدراسية| تفاصيل

أربعيني يقفز من معدية بورسعيد في قناة السويس| تفاصيل

هدية السيسي لبورسعيد.. طرح 4 مجمعات صناعية جديدة لصغار المستثمرين

شاهد.. محافظ بورسعيد يتفقد قافلة مشكاة نور الطبية لخدمة المدرسين والطلبة

الغضبان: مهرجان مراقبة الطيور المهاجرة في بورسعيد من 29 نوفمبر حتى 5 ديسمبر

ترشيحاتنا

قيس سعيد: تسمية الإعصار دانيال دليل على تغلغل الصهيونية

مصر تشارك في عمليات انتشال الجثث وتقديم الدعم للمناطق المتضررة في ليبيا

النائب العام المستشار محمد شوقي يبدأ مهام منصبه

كيفية السجود الصحيحة.. احذر إذا لم تلمس 7 أعضاء الأرض فالصلاة باطلة

البيئة تسمح بصيد السمان البري والشرشير الصيفي في 8 محافظات

رئيس تونس يثير الجدل حول اسم إعصار دانيا.. دليل تغلغل الصهيوينة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفأجاة عن سكانه.. قصة المنزل المعجزة الناجي من فيضانات درنة

بعد العاصفة دانيال..إنقاذ شقيقتين بقيتا أكثر من أسبوع تحت أنقاض درنة..فيديو

4 علامات تؤكد نقص فيتامين د عند الرضع.. رقم 2 أخطرها

أرخص سكين كير .. يوحد لون البشرة ويحفز الكولاجين ويعالج الحبوب

فيديو

تفاصيل الانتخابات الرئاسية | الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا

مفاجأة حول عاصفة التنين | الأرصاد تكشف حقيقتها وتفاصيلها

زيادة المعاشات 1200 جنيه لهذه الفئات | التفاصيل كاملة

ما حقيقة طرح 50 جنيهًا بلاستيكية | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

اﻟﻤﺰﻳﺪ