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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فى دورتها السابعة|الغضبان يبحث استعدادات مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم والابتهال الديني

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

عقد اللواء عادل  الغضبان محافظ بورسعيد، أمس اجتماعًا، لبحث استعدادات تنفيذ مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم والابتهال الديني فى دورتها السابعة والتى من المقرر أن تنطلق فعالياتها فى شهر فبراير للعام القادم 2024 ، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة  و الإعلامى عادل المصيلحى المنسق العام والمدير التنفيذي للمسابقة والدكتور جمال عواد مدير مديرية الأوقاف ببورسعيد ، وعبد الفتاح حافظ مدير عام الشباب والرياضة ببورسعيد، وأعضاء لجنة التحكيم  

وفى بداية اللقاء ، استعرض محافظ بورسعيد الترتيبات والتنسيقات التى تم وضعها من قبل أعضاء اللجنة ، مشيدا بجهود القائمين على المسابقة والتى نجحت محافظة بورسعيد فى إقامتها على مدار الست سنوات السابقة و حققت إشادة واسعة على المستوى المحلى والدولى ، وناقش محافظ بورسعيد مع أعضاء اللجنة عددا من الإجراءات المتعلقة بتنفيذ المسابقة على أعلى مستوى بما يتماشى مع المستوى الحضاري لمحافظة بورسعيد.

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وأكد " محافظ بورسعيد " أن أهمية المسابقة تأتى من كونها تجمع مشاركين من جميع أنحاء العالم ، وتعكس التقدم الحضاري والثقافى للدولة المصرية ، وقدرتها على تنفيذ الفعاليات والمسابقات العالمية خاصة فى ظل الظروف التى يواجهها العالم ، مشيرا إلى أن المسابقة تستهدف الوصول لفئة الشباب وتنمية مهاراتهم الدينية والثقافية .

وأكد اللواء عادل الغضبان ، على جاهزية محافظة بورسعيد لتنفيذ المسابقة مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ، موجها  ببدء تأهيل وتدريب المتقدمين للمسابقة وكذلك يتم تدريب من لم يحالفهم الحظ خلال مسابقات الأعوام الماضية ، مؤكدا على أهمية الانتشار الإعلامي لهذه المسابقة وتداول فعالياتها فى جميع وسائل الإعلام ، و انهاء كافة الإجراءات الخاصة بتنفيذ المسابقة قبل نهاية الشهر الحالي .

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