لا تكونوا سلاحًا يستغله أعداء الوطن|«تعليم بورسعيد»: قرارات رادعة في واقعة الكتب المدرسية

أكدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم فى محافظة بورسعيد أن واقعة الكتب التى تناقلتها عدد من صفحات التواصل الإجتماعي وبعض المواقع ستكون بها جزاءات رادعة للمتسببين ممن خرجوا على مقتضي الواجب الوظيفي بشكل يُسيئ للمنظومة التعليمية فى بورسعيد ويهدر الجهود المبذولة من كافة الجهات بالتعاون مع التربية والتعليم وفق توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لاستقبال العام الدراسي الجديد .



وشددت وكيل أول وزارة التعليم بمحافظة بورسعيد خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن باب مكتبها مفتوح منذ أن تولت مسؤلية قيادة العملية التعليمية بالمحافظة لم ولن يغلق فى وجه أحد مناشدة الجميع سواء من داخل العملية التعليمية أو أولياء الأمور وكذا أهالى المدينة الباسلة بالتواصل معها شخصيًا حال اكتشاف أى مشكلة أو رصد أي مخالفة والانتظار حتى يتم التحقيق بها واتخاذ إجراءات بشأنها لافتة إلى أنه لا مجال أو مكان لمقصر أو مخطئ داخل المنظومة .



وأوضحت الدكتورة هالة عبد السلام أن النشر على صفحات التواصل الاجتماعي ليس الحل بل هو سلاح يستغله أعداء الوطن ومثيرى الفتنة والقنوات الموجهة ضد مصر مطالبة الجميع بأن يسلكوا الطرق الرسمية والشرعية لتحقيق الصالح العام وأن يصطف الجميع من أجل أمن و أمان الوطن فى تلك الفترة الهامة .



وكشفت وكيل أول تعليم بورسعيد أنها فور رصد الواقعة أصدرت تعليمات بإحالة الواقعة إلى التحقيق فورًا اعتبارًا من يوم الأحد نظرًا لحدوثها مساء الخميس ويليه إجازة رسمية يستأنف بعدها العمل فتبدأ التحقيقات مع صدور عدة قرارات عاجلة الأحد لحين انتهاء التحقيقات .



وشدّدت وكيل أول وزارة التعليم فى بورسعيد بأنها لن تسمح بوجود عنصر يهدر الجهود المبذولة من أجل توفير كل سُبل الرعاية للطلبة والطالبات بجميع المراحل التعليمية .

الجدير بالذكر أن أحد المواطنين نشر مقطع فيديو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى يظهر أعمال إدارة مدرسة أسامة الشربيني فى استلام الكتب المدرسية للعام الجديد تناقلته عنه عدد من صفحات التواصل وبعض المواقع وفور علمه باتخاذ مديرية التربية و التعليم إجراءات تجاه الواقعة قام بحذفه لعدم إثارة البلبلة.