خلال تفقده حصاد الأرز.. محافظ بورسعيد يزور منزل أسرة يعملون باستصلاح الأراضي

زار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، منزل أحد أهالى منطقة جنوب بورسعيد، وذلك خلال تفقده حصاد محصول الأرز، بجنوب بورسعيد.

وحرص محافظ بورسعيد، على الجلوس مع أفراد العائلة بالمنزل، تقديرًا لهم على إخلاصهم فى العمل وتعمير الأرض، فهم يعملون بالأراضي واستصلاحها، وقاموا بتحويلها إلى أرض زراعية خصبة، واستجاب لهم فى عدد من الطلبات.

لإخلاصهم فى العمل وتعمير الأرض الغضبان يزور منزل أسرة جنوب بورسعيد IMG-20230921-WA0075 IMG-20230921-WA0076 IMG-20230921-WA0077 IMG-20230921-WA0078 IMG-20230921-WA0080 IMG-20230921-WA0079 IMG-20230921-WA0073 IMG-20230921-WA0074

وأشاد أصحاب منزل الأسرة جنوب بورسعيد، بما تقدمه الدولة المصرية من دور هام وبارز مع الفلاحين والمزارعين لاستصلاح الأراضى الزراعية وزيادتها واستخراج أعلى معدلات إنتاجية من المحاصيل خاصة الاستراتيجية ووجهوا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، على جهوده التى يبذلها في الارتقاء بحياة المواطنين.