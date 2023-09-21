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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال تفقده حصاد الأرز.. محافظ بورسعيد يزور منزل أسرة يعملون باستصلاح الأراضي

خلال تفقده حصاد
خلال تفقده حصاد محصول الأرز الغضبان يزور منزل أسرة جنوب بور

زار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، منزل أحد أهالى منطقة جنوب بورسعيد، وذلك خلال تفقده  حصاد محصول الأرز، بجنوب بورسعيد.

الغضبان : جنوب بورسعيد شهد صناعات لدعم السوق المحلي

محافظ بورسعيد: مضرب أرز المنطقة الصناعية يسهم في توفير مخزون إستراتيجي

وحرص محافظ بورسعيد، على الجلوس مع أفراد العائلة بالمنزل،  تقديرًا لهم على إخلاصهم فى العمل وتعمير الأرض، فهم يعملون بالأراضي واستصلاحها، وقاموا بتحويلها إلى أرض زراعية خصبة، واستجاب لهم فى عدد من الطلبات.

لإخلاصهم فى العمل وتعمير الأرض الغضبان يزور منزل أسرة جنوب بورسعيد

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وأشاد أصحاب منزل الأسرة جنوب بورسعيد، بما تقدمه الدولة المصرية من دور هام وبارز مع الفلاحين والمزارعين لاستصلاح الأراضى الزراعية وزيادتها واستخراج أعلى معدلات إنتاجية من المحاصيل خاصة الاستراتيجية ووجهوا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، على جهوده التى يبذلها  في الارتقاء بحياة المواطنين.

بورسعيد استصلاح الأراضي الزراعية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد حصاد محصول الأرز عادل الغضبان محافظ بورسعيد

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