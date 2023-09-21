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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغضبان : جنوب بورسعيد شهد صناعات لدعم السوق المحلي

محافظ بورسعيد ..
محافظ بورسعيد .. صناعات البطاطين تدخل لأول مرة المنطقة الصنا

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، خلال جولته الميدانية ، أعمال إنشاء المرحلة الثانية من مصنع إنتاج البطانيات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ،  والذي يعد من المصانع التي تقدم صناعة جديدة بالمنطقة الصناعية،  رافقه خلالها اللواء محمد بصلة مدير المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد،  ورئيس مجلس إدارة المصنع.

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وأطلع محافظ بورسعيد على مستجدات الموقف التنفيذي في إنشاء المرحلة الثانية ، كما تأكد  من توفير كافة سبل الراحة للعاملين بالمصنع الكائن بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

وأكد المحافظ أن جنوب بورسعيد شهد صناعات تعمل على دعم السوق المحلي ويوفر صناعة محلية مهمة. 

محافظ بورسعيد .. صناعات البطاطين تدخل لأول مرة المنطقة الصناعية،

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وشدد محافظ بورسعيد على أن صناعات البطاطين تدخل لأول مرة المنطقة الصناعية، وتسهم فى الارتقاء بالمستوى الصناعي،  فضلا عن توفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة، منوها إلى أن المحافظة تدعم المستثمر الجاد و تقدم التسهيلات بما يسهم في التوسع في المشروعات الصناعية و الاستمرار في النهضة بالمستوى الصناعي داخل المحافظة.

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