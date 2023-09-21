الغضبان : جنوب بورسعيد شهد صناعات لدعم السوق المحلي

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، خلال جولته الميدانية ، أعمال إنشاء المرحلة الثانية من مصنع إنتاج البطانيات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ، والذي يعد من المصانع التي تقدم صناعة جديدة بالمنطقة الصناعية، رافقه خلالها اللواء محمد بصلة مدير المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد، ورئيس مجلس إدارة المصنع.

وأطلع محافظ بورسعيد على مستجدات الموقف التنفيذي في إنشاء المرحلة الثانية ، كما تأكد من توفير كافة سبل الراحة للعاملين بالمصنع الكائن بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

وأكد المحافظ أن جنوب بورسعيد شهد صناعات تعمل على دعم السوق المحلي ويوفر صناعة محلية مهمة.

محافظ بورسعيد .. صناعات البطاطين تدخل لأول مرة المنطقة الصناعية، IMG-20230921-WA0068 IMG-20230921-WA0067 IMG-20230921-WA0070 IMG-20230921-WA0062 IMG-20230921-WA0063 IMG-20230921-WA0066 IMG-20230921-WA0064 IMG-20230921-WA0065 IMG-20230921-WA0058 IMG-20230921-WA0061

وشدد محافظ بورسعيد على أن صناعات البطاطين تدخل لأول مرة المنطقة الصناعية، وتسهم فى الارتقاء بالمستوى الصناعي، فضلا عن توفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة، منوها إلى أن المحافظة تدعم المستثمر الجاد و تقدم التسهيلات بما يسهم في التوسع في المشروعات الصناعية و الاستمرار في النهضة بالمستوى الصناعي داخل المحافظة.