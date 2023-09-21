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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة بورسعيد تنظم المؤتمر الدولى التاسع " المعلوماتية والنظم الذكية المتقدمة "

جامعة بورسعيد تنظم
جامعة بورسعيد تنظم المؤتمر الدولى التاسع "

تنظم جامعة بورسعيد برئاسة الاستاذ الدكتور ايمن ابراهيم، المؤتمر الدولى التاسع " المعلوماتية والنظم الذكية المتقدمة " بالتعاون مع جامعة اوسترافا  بجمهورية التشيك  والمدرسة العلمية البحثية المصرية فى الفترة من ٢٠ حتى ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣.

يشهد المؤتمر حضور الاستاذ الدكتور محمد فهمي شحادة رئيس فرع الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بمحافظة بورسعيد والاستاذ الدكتور عاطف علم الدين النائب بمجلس الشيوخ  وعمداء  ووكلاء الكليات بجامعة بورسعيد واعضاء هيئة التدريس بالعديد من الجامعات المختلفة واعضاء المدرسة البحثية العلمية.

جامعة بورسعيد تنظم المؤتمر الدولى التاسع " المعلوماتية والنظم الذكية المتقدمة "

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وأكدت الدكتورة راوية رزق نائب رئيس جامعة بورسعيد للدراسات العليا والبحوث أن المؤتمر يأتي في سلسلة المؤتمرات الدولية التي تعقدها الجامعة في العديد من التخصصات بالتعاون مع الجامعات الدولية وذلك لتشجيع البحث العلمي والنشر الدولي والذي يأتي بثماره في رفعة تصنيف جامعة بورسعيد.

وأوضحت نائب رئيس جامعة بورسعيد أن المؤتمر هو التعاون الثاني مع جامعة أوسترافا والمدرسة العلمية البحثية المصرية في مجال الذكاء الاصطناعي. 

كما أشارت إلى أهمية البحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي بالنسبة للدول والجامعات في كافة التطبيقات.

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وأوضحت نائب رئيس جامعة بورسعيد أن المؤتمر يضم 48 بحث تم قبولهم من اجمالي 101 بحث تم تقدمهم للمؤتمر، عدد الدول  المشاركة فى الأبحاث المقبولة 11 دولة هم  مصر، الصين، إنجلترا، الفلبين، الجزائر،  فلندا، أمريكا،  الأردن، الامارات، فرنسا، السعودية، والابحاث سوف تنشر بواسطة دار النشر الدولي سبرنجر وستكون ضمن قاعدة البيانات العالمية سكوبس. تم نشر كتاب المؤتمر والذي أستغرق اعداده حوالي ثلاثة شهور بعد قبول الأبحاث، حيث مر بمراحل تضمنت مراجعات عديدة من خلال دار النشر.

وأكد الأستاذ الدكتور محمد عبد الفتاح ممثل المدرسة العلمية البحثية المصرية أنه قد تم تنظيم المؤتمر ليشمل جلسات تتضمن العديد من التطبيقات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي مثل انترنت الأشياء وسلاسل الامداد والتطبيقات الطبية وتطبيقات الواقع الافتراضي.

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