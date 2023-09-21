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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد : لا ضرر و لا ضرار من أعمال تطوير منطقة مثلث الخير | تفاصيل

محافظ بورسعيد لا
محافظ بورسعيد لا ضرر و لا ضرار من أعمال تطوير منطقة مثلث الخ

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أنه لا ضرر ولا ضرار فيما يتعلق بأعمال تطوير منطقة مثلث الخير جنوب بورسعيد. 

 ولفت محافظ بورسعيد إلى أنه سيتم إنشاء مجمع تنموي متكامل الخدمات في إطار خطة التطوير الشاملة التي تشهدها المنطقة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

محافظ بورسعيد لا ضرر و لا ضرار من أعمال تطوير منطقة مثلث الخير | تفاصيل

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جاء ذلك خلال اجتماع عقده اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مع اللجنة المشكلة بالقرار رقم 273 بشأن دراسة مقترحات تطوير منطقة المثلث، وذلك لمتابعة مستجدات العمل في تطوير منطقة مثلث الخير بجنوب بورسعيد. 

واستعرض محافظ بورسعيد الأعمال التي شهدتها منطقة المثلث حتى الٱن،  وموقف أعمال الحصر والتحصيل، فضلا عن عرض نتائج الحصر الميداني .

وكشف العرض أنه تم تقسيم منطقة مثلث الخير لعدة مناطق و حصرها بناءا على عدد السكان و المنازل و الأراضي.

وشدد محافظ بورسعيد على استمرار أعمال الحصر الجارية بمنطقة مثلث الخير، و متابعة تنفيذ الاختصاصات الموكلة لأعضاء اللجنة،  و انضمام عنصر أمن و عنصر من الادارة المالية للجنة المشكلة لتطوير المنطقة،  فضلا عن اعداد خطة زمنية محددة للانتهاء من كافة الإجراءات والتوصيات الخاصة بتطوير منطقة المثلث.

ووجه المحافظ الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قرار سيادته بالبدء في تطوير منطقة مثلث الخير جنوب بورسعيد،  والمتابعة المستمرة أولا بأول لهذا الملف.

كما وجه  الشكر لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية و الجهات التنفيذية بالمحافظة،  وذلك على التعاون المثمر في أعمال تطوير مثلث الخير.

وأشار محافظ بورسعيد للنقلة النوعية التي سوف تشهدها المنطقة في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة لقاطني منطقة مثلث الخير بجنوب بورسعيد،  موضحا أن الدولة المصرية تولي اهتماما خاصا لتطوير أرض المثلث واقامة المشروعات القومية بها،  والتي تنعكس على تحسين جودة الحياة بهده المناطق

وفي نفس السياق،  اوضح محافظ بورسعيد أنه سيتم البدء في الأعمال اللوجيستية بمنطقة المثلث بالتوازي مع إقامة مدينة سكنية مطورة، و سيتم العمل وفقا للمحددات التي أقرتها القيادة السياسية والتي تهدف في المقام الاول لتحقيق حياة كريمة للمواطنين.

ومن جانبه،  وجه دكتور صلاح مصيلحي رئيس مجلس إدارة حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الشكر لمحافظ بورسعيد على التعاون المثمر  ، مستعرضا ما تم تنفيذه حتى الان بناءا عن توصيات الاجتماع السابق،  متحدثا عن جهود الجهاز في خطة تطوير منطقة المثلث والاليات الخاصة بتنفيذ العمل وفقا للتوصيات المحددة والتي تهدف لتطوير المنطقة والارتقاء بحياة قاطنيها.

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حضر الاجتماع الموسع المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد ،و النائب سليمان وهدان عضو مجلس النواب  و عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد ،  والمستشارين (القضائى – القانوني)، والمهندس سيد خلف  و رئيس مجلس إدارة حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية و المدير التنفيذي للجهاز و رئيس قطاع استصلاح الاراضى و ممثل كليه علوم الثروة السمكية جامعة كفر الشيخ - عميد كلية هندسة جامعة بورسعيد و الثروة السمكية و د ضياء كونسلت- د. رجائى غانم و الشئون القانونية و الإدارة المالية و مدير الجهاز النتفيذى.

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