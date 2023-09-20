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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الانتهاء من أعمال إصلاح كسر خط المياه الرئيسي بمنطقة مبارك في بورسعيد|صور

اصلاح ماسورة كسر
اصلاح ماسورة كسر مياه بمبارك بورسعيد

أعلنت سمر الموافى رئيس حي الضواحي بمحافظة بورسعيد منذ قليل الانتهاء من أعمال إصلاح كسر خط المياه الرئيسي قطر 8 بوصة الذى وقع مساء أمس بمنطقة مبارك .

وأوضحت رئيس حى الضواحى بمحافظة بورسعيد أنه جار عودة ضخ المياه تدريجيًا ووصولها إلى جميع العمارات بالمنطقة.

وأشارت رئيس حى ضواحى فى بورسعيد إلى أنه تم التحرك الفوري والسريع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإصلاح الكسر المفاجئ والذى أدى إلى انقطاع المياه عن المنطقة.

اصلاح ماسورة كسر مياه بمبارك بورسعيد

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وشدّدت رئيس حى الضواحى بمحافظة بورسعيد أنه تم التعامل الفورى مع الحادث فور وقوعه وتم التنسيق مع فريق فنى من طوارئ المياه التابعة للهيئة والذى باشر على الفور أعمال اصلاح الخط كما تم تسخير كافة الإمكانيات بالحى من سيارات ومعدات على مدار الساعات الماضية ومواصلة العمل على مدار الساعة دون انقطاع حيث تم الدفع بعدد من سيارات كسح المياه التابعة للحى لكسح تجمعات المياه و فتح عدد من المطابق وبالوعات الأمطار لتصريف المياه الناتجة عن كسر خط المياه.

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وأشادت رئيس حى ضواحى بورسعيد بالجهود المبذولة من أجل الانتهاء من أعمال الإصلاح فى وقت قياسي وعودة المياه إلى المناطق المتأثرة بالانقطاع.

وأكدت رئيس حى الضواحى  أنه تم ردم الحفرة التى نجمت عن كسر خط المياه فور الانتهاء من أعمال الإصلاح لتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة وتيسير حركة مرور السيارات والمشاة وعودة الأمور إلى طبيعتها وذلك فى إطار جهود الحى للتعامل الفورى مع الأعطال والكسور لضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكان خط المياه العمومى بمنطقة مبارك فى حى الضواحى بمحافظة بورسعيد قد تعرّض لكسر مفاجئ في الساعات الأولى من مساء أمس وقد تمكنت فرق الصيانة الفنية التابعة للهيئة وإدارات الصيانة والمرافق والصرف الصحي والطرق وغرفة العمليات بالحى من إنهاء أعمال الإصلاح في وقت قياسي وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها.

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