مدير تموين بورسعيد: المخابز تعمل من 7 صباحا يوميا بكامل طاقتها

شدد محمد عوض مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد أن المخابز تعمل بكامل طاقتها الانتاجية طبقا لمواعيد العمل المحددة من السابعة صباحا يوميا وان حصص المخابز تصرف بشكل يومى وبالشكل المعتاد مما يوفر وصول الخبز المدعم للمواطنين بكل سهوله ويسر



وأكد مدير تموين بورسعيد على تضافر الجهود من الدولة من أجل الاهتمام بجودة ‏المنتج في رغيف الخبز وان الهدف الاساسى هو إنتاج رغيف خبز يليق بالمواطنين .

مدير تموين بورسعيد يتفقد مخابز المحافظة FB_IMG_1695113644316 FB_IMG_1695113646634 FB_IMG_1695113651157 FB_IMG_1695113648984



جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمدير تموين بورسعيد على المخابز تابع خلالها سير العمل للوقوف على مدى جودة رغيف الخبز المقدم للمواطني والتأكد من انتظام حركة سير العمل بالمخابز لتلبية احتياجات المواطنين.

وفى سياق متصلةتمكن رجال الرقابة التجارية بمديرية تموين بورسعيد من احباط ترويج وبيع كميات من الاسمنت مجهول ابمصدر يتسبب فى تشقق الأسقف والحوائط وربما تصل إلى إنهيار كامل للمنازل .



كانت رجال الرقابة التجارية بتموين بورسعيد شنوا حملة بتعليمات مشددة من محمد عوض مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية لضبط الأسواق ومراقبة السلع الغذائية والغير غذائية والمخازن الغير معلن عنها وذلك بإشراف محمد حلمى وكيل المديرية .

يسبب تشقق الأسقف والحوائط رقابة بورسعيد التجارية تحبط بيع أسمنت مجهول المصدر FB_IMG_1695109203705 FB_IMG_1695109201556 FB_IMG_1695109199556 FB_IMG_1695109197581 FB_IMG_1695109195527 FB_IMG_1695109193074

وأسفرت حملة رقابة بورسعيد التجارية عن ضبط كمية تقدر ب 1/2 - طن أسمنت داخل أحد المخازن الغير معلن عنها بدائرة الجنوب بدون تواريخ أنتاج أو صلاحية ومجهول المصدر مخالفاً للقرار الوزارى رقم 611 لسنة 2007 و615 لسنة 2006 الخاص بتنظيم بيع الأسمنت ومخالفة لقرار وزير التموين رقم 113 لسنة 1994بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو المحظور استيرادها أو غير المطابقة للمواصفات ما يشكل خطراً كبيراً على مستخدميه جراء الأضرار الناتجة عن إستخدامه .



تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر المحضر بالواقعة وجارى العرض على نيابة بورسعيد العامة لمباشرة التحقيقات.

