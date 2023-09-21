الغضبان يشهد بدء موسم حصاد محصول الأرز بجنوب بورسعيد

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، بدء موسم حصاد الأرز بأراضي جنوب المحافظة ، وذلك بحضور الدكتور حسني عطية مدير مديرية الزراعة و الاستاذ احمد زغلف رئيس حي الجنوب، وأهالي جنوب بورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد ، على أنه بلغت مساحة الأراضى الزراعية المنزرعة بالأرز فى نطاق المحافظة 38 ألف فدان موزعة على أراضي شرق وجنوب بورسعيد، وأعرب المحافظ، خلال تفقده المنطقة، عن فخره بالتنمية الزراعية التي تشهدها بورسعيد، مؤكدًا أن محافظة بورسعيد مستمرة في دعمها لتطوير الإنتاج الزراعي والذي سجل طفرة كبيرة في محصول الأرز خلال هذا العام.

الغضبان يشهد بدء موسم حصاد محصول الارز بجنوب بورسعيد IMG-20230921-WA0038 IMG-20230921-WA0043 IMG-20230921-WA0039 IMG-20230921-WA0037 IMG-20230921-WA0036 IMG-20230921-WA0041 IMG-20230921-WA0044 IMG-20230921-WA0042 IMG-20230921-WA0040 IMG-20230921-WA0033 IMG-20230921-WA0031 IMG-20230921-WA0034 IMG-20230921-WA0029

وأوضح محافظ بورسعيد أن هناك خطة يجري تنفيذها من خلال مديرية الزراعة والأجهزة المعنية للنهوض بمنظومة الزراعة في المحافظة

وأشاد محافظ بورسعيد بجهود المزارعين ، وإنتاج أجود المحاصيل الزراعية، مشيرا إلى ان أراضي المنطقة أصبحت تضم أجود أنواع التربة الخصبة التي تعطي خيرا وفيرا وهو ثمار جهد وعرق المزارع وإصراره علي تعمير هذا المكان .

وأوضح محافظ بورسعيد ، خلال اللقاء، على أن المحافظة تقف مع المزارع الجاد الذي نجح في تعمير الأرض وتحويلها إلى أرض خصبة تنتج أجود المحاصيل الزراعية.

وطالب اللواء عادل الغضبان ، مزارعي جنوب بورسعيد بزراعة أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الزراعية وشدد المحافظ، خلال لقائه مزارعين بجنوب بورسعيد ، على أهمية تعمير وزراعة الأرض ومواصلة العمل في إنتاج أجود المحاصيل الزراعية مشيرا الى أن الدولة المصرية تقف بجانب المزارع وتدعمه بقوة .