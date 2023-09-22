بحضور المحافظ.. بورسعيد تحيي ذكرى المولد النبوي بحفل إنشاد بالمركز الثقافي |صور

أحيت محافظة بورسعيد ومؤسسة مشكاة نور للعلم والتنوير الثقافية ذكرى ميلاد رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم امس بحفل انشاد بالمركز الثقافى تحت رعاية شركة نيو بلان ، بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والدكتورة نور الهدى الجمال رئيس مجلس امناء المؤسسة والقيادات التنفيذية والتعليمية بالمحافظة .

وبحضور جماهيرى كبيروامتلاء قاعات مركز بورسعيد الثقافى بالأدوار الثلاثة.

بدأ الحفل بكلمة ترحيب من الدكتورة نور الهدى للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والقيادات التنفيذية والحضور ، مقدمة له الشكر على دعمه المتواصل لمؤسسات العمل المدنى وفى مقدمتها مؤسسة مشكاة نور على مدار سبع سنوات، فى مساعيها لمساعدة أهالينا رقيقى الحال.

وسط حضور كبير محافظ بورسعيد يشهد حفل مشكاة نور لنقيب المنشدين محمود التهامى FB_IMG_1695343918606 FB_IMG_1695343916334 FB_IMG_1695343913785 FB_IMG_1695343911372 FB_IMG_1695343909016 FB_IMG_1695343906733 FB_IMG_1695343904459 FB_IMG_1695343902393 FB_IMG_1695343900194 FB_IMG_1695343897984



وألقت الدكتورة نور الهدى كلمة فى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمناسبة ذكرى مولدة ، وتوصيلة رسالة المولى عز وجل للانسانية ، وتأثيرة الطيب على البشرية جمعاء .



وفى كلمته للحضور أثنى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على إحياء ذكرى ميلاد النبى الهادى محمد رسول الله صل الله عليه وسلم .

وأكد محافظ بورسعيد ان المدينة الباسلة تنفرد دون غيرها من محافظات الجمهورية بتنظيم احتفالات خاصة لهذه الذكرى الخالدة ، بعمل موكب وتنظيم احتفالات خاصة احتفالاً بميلاد المصطفى الكريم.

وسط حضور كبير محافظ بورسعيد يشهد حفل مشكاة نور لنقيب المنشدين محمود التهامى FB_IMG_1695343953486 FB_IMG_1695343950963 FB_IMG_1695343935326 FB_IMG_1695343931840 FB_IMG_1695343928066 FB_IMG_1695343925642 FB_IMG_1695343923485 FB_IMG_1695343921112 FB_IMG_1695343918606 FB_IMG_1695343916334



وأشاد محافظ بورسعيد بمؤسسة مشكاة نور ودورها فى تعليم وتثقيف ومساعدة اهالينا رقيقى الحال بهدوء دون ضجة او اعلان ، مشيرا الى ان الدكتورة نور الهدى الجمال لها دور كبير فى معظم بيوت اهالى بورسعيد مقدما الشكر لها وفريق عمل المؤسسة على المجهود الكبير الذى يبذلوه لخدمة اهالينا فى صمت .

وانطلق بعدها حفل الانشاد الدينى فى حب رسول الله الذى قدمة الاعلامى الكبير على الفرماوى وبدأ بالمنشد مصطفى عاطف الذى انشد باقة من اجمل اناشيدة ، ثم تبعه الشيخ محمود التهامى نقيب المنشدين حيث تشاركا فى غناء أنشودة " قمر" الشهيرة التى تفاعل معها الجميع لاسيما كبار الزوار ، قبل ان ينشد التهامى منفردا بعض من اروع اناشيده فى حب رسول الله صل الله عليه وسلم ، ونال الثنائى اشادة الجميع بعد العرض الجميل الذى قدماه .

وكانت الدكتورة نور الهدى الجمال قد استقبلت محافظ بورسعيد قبل انطلاق الحفل ، وتفقدا معرض الحرف اليدوية الذى اقيم على هامش الحفل للاسر الاكثر احتياجا التى تلقت تدريبا على ايدى مدربين المؤسسة ، ونظمت لهم مشكاة نور معارض لترويج منتجاتهم ،وابدى المحافظ اعجابة الشديد بانتاجهم.