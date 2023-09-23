بورسعيد.. منظومة الإدارة المالية بالمحافظة شهدت تطورا كبيرا بعد أعمال الميكنة

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ندوة توعوية، بشأن التعريف « بقانون المالية الموحد رقم 6 » الجديد.

جاء ذلك بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام لمحافظة، بورسعيد و رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية استاذ طارق بسيوني والدكتورة نشوي مصطفي ولفيف من قيادات المديرية المالية ببورسعيد و جميع ممثلي المالية بالمحافظة ووحدات الحكم المحلي وومثلي الاحياء.

محافظ بورسعيد .. منظومة الإدارة المالية بالمحافظة شهدت تطورا كبيرا بعد أعمال الم FB_IMG_1695473455395 FB_IMG_1695473452648 FB_IMG_1695473447266 FB_IMG_1695473442281 FB_IMG_1695473440263 FB_IMG_1695473437994 FB_IMG_1695473435601 FB_IMG_1695473433663 FB_IMG_1695473431643

وشهدت فعاليات الندوة، شرح قانون المالية الموحد رقم 6 وجميع المواد الخاصة بالقانون حيث الغي القانون رقم 53 قانون الموازنة العامة للدولة وقانون 127 الخاص بالمحاسبة الحكومية، وتناول عددا من النقاط التي تهم الجهات التنفيذية حتي يكونوا علي علم ودرايه بهذا القانون لضمان كفاءة وفاعلية سير العمل بأفضل ما يمكن وتحقيق الرقابة الداخلية للجهات.

كما تابع محافظ بورسعيد مستجدات العمل في منظومة إدارة المعلومات المالية والحكومية، وعدد من الملفات المتعلقة بعمل مديرية المالية ببورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد خلال اللقاء، على أن منظومة الإدارة المالية ببورسعيد شهدت تطورا كبيرا بعد أعمال الميكنة والتحول الرقمي في الإدارات المالية بجميع قطاعات المحافظة، منوها لأهمية الاستمرار في تأهيل وتدريب العاملين في الإدارات المالية ، من خلال ورش عمل ودورات تدريبية، لرفع كفاءتهم والارتقاء بمنظومة الإدارات المالية بالمحافظة.