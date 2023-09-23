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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بورسعيد.. منظومة الإدارة المالية بالمحافظة شهدت تطورا كبيرا بعد أعمال الميكنة

صدى البلد

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  ندوة توعوية،  بشأن التعريف  « بقانون المالية الموحد رقم 6 » الجديد. 

جاء ذلك بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام لمحافظة، بورسعيد و رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية استاذ طارق بسيوني والدكتورة نشوي مصطفي ولفيف من قيادات المديرية المالية ببورسعيد و جميع ممثلي المالية بالمحافظة ووحدات الحكم المحلي وومثلي الاحياء.

محافظ بورسعيد .. منظومة الإدارة المالية بالمحافظة شهدت تطورا كبيرا بعد أعمال الم

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وشهدت فعاليات الندوة، شرح قانون المالية الموحد رقم 6  وجميع المواد الخاصة بالقانون حيث الغي القانون رقم 53 قانون الموازنة العامة للدولة وقانون 127 الخاص بالمحاسبة الحكومية،  وتناول عددا من النقاط التي تهم الجهات التنفيذية  حتي يكونوا علي علم ودرايه بهذا القانون لضمان كفاءة وفاعلية سير العمل بأفضل ما يمكن وتحقيق الرقابة الداخلية للجهات.

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كما تابع محافظ بورسعيد مستجدات العمل في منظومة إدارة المعلومات المالية والحكومية،  وعدد من الملفات المتعلقة بعمل مديرية المالية ببورسعيد. 

وأكد محافظ بورسعيد خلال اللقاء،  على أن منظومة الإدارة المالية ببورسعيد شهدت تطورا كبيرا بعد أعمال الميكنة والتحول الرقمي في الإدارات المالية بجميع قطاعات المحافظة،  منوها لأهمية الاستمرار في تأهيل وتدريب العاملين في الإدارات المالية ، من خلال ورش عمل ودورات تدريبية، لرفع كفاءتهم والارتقاء بمنظومة الإدارات المالية بالمحافظة.

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