إنشاء مضرب لـ الأرز ببورسعيد بطاقة استيعابية 100 طن في اليوم

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الخميس، مضرب الأرز بالمنطقة الصناعية ، خلال جولته التفقدية بجنوب بورسعيد ، لمتابعة بدء موسم حصاد الأرز، رافقه خلالها اللواء محمد بصلة مدير المنطقة الصناعية ،و أحمد زغلف رئيس حي الجنوب.
واستعرض محافظ بورسعيد، موقف سير العمل داخل مصنع مضرب الأرز، موضحا أن المصنع يساهم في توفير مخزون استراتيجي من محصول الأرز الذي يعد أحد السلع الأساسية، كما أنها من الصناعات التي تدخل المنطقة الصناعية بنطاق حي جنوب بورسعيد لأول مرة.
وحرص محافظ بورسعيد على التعرف على جودة منتج الأرز و الكميات المتوافرة بالمصنع، وذلك حرصا على التأكد من توافر مختلف السلع الغذائية التي تلبي احتياجات المواطنين.
مضرب الأرز جنوب بورسعيد يقام على مساحة أربعة ٱلاف متر يقوم بضرب محصول الأرز بطاقة استيعابية 100 طن في اليوم الواحد، ويعمل المصنع على تعبئة وتخزين جميع أنواع الحبوب والحاصلات الزراعية والمكسرات.