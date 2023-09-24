عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغضبان: جامعة بورسعيد حريصة على تطبيق منظومة متطورة في مجال التعليم العالي

الغضبان .. جامعة
الغضبان .. جامعة بورسعيد حريصة على تطبيق منظومة متطورة في مج

شارك اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم ، في اجتماع  مجلس جامعة بورسعيد، وذلك في إطار حرص محافظ بورسعيد على المشاركة في الاجتماع بصفة مستمرة لمتابعة مستجدات العمل داخل جامعة بورسعيد.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد ، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

واستعرض محافظ بورسعيد مع مجلس الجامعة،  ٱخر مستجدات الاعمال في كليات الجامعة، وناقش عددا من الموضوعات المتعلقة بالاستعداد لبدء العملية التعليمية بجامعة بورسعيد 

 

وأكد الغضبان أن جامعة بورسعيد حريصة على تطبيق منظومة متطورة في مجال التعليم الجامعي بصفة مستمرة،  وأن هناك إجراءات مكثفة لتوفير كافة سبل الراحة للطلاب.

الغضبان .. جامعة بورسعيد حريصة على تطبيق منظومة متطورة في مجال التعليم الجامعي

IMG-20230924-WA0056
IMG-20230924-WA0056
IMG-20230924-WA0055
IMG-20230924-WA0055
IMG-20230924-WA0052
IMG-20230924-WA0052
IMG-20230924-WA0058
IMG-20230924-WA0058
IMG-20230924-WA0059
IMG-20230924-WA0059
IMG-20230924-WA0057
IMG-20230924-WA0057
IMG-20230924-WA0054
IMG-20230924-WA0054
IMG-20230924-WA0062
IMG-20230924-WA0062
IMG-20230924-WA0060
IMG-20230924-WA0060
IMG-20230924-WA0061
IMG-20230924-WA0061

كما أكد اللواء عادل الغضبان، علي أهمية المشاركة الفعالة لجامعة بورسعيد وتعاونها المثمر في العديد من المجالات، خاصة التعاون في مجال توفير المزيد من الدورات التدريبية والتأهيلية للمعلمين في كافة المراحل التعليمية وذلك على أحدث نظم التعليم والتدريب، بما يتماشى مع أهداف التطور في العملية التعليمية بمحافظة بورسعيد،  مشيرا خلال كلمته لحرصه علي التواصل مع جامعة بورسعيد شركاء النجاح.

الغضبان: بدء العمل في مشروع إنشاء ورصف ورفع كفاءة طريق بورسعيد المنزلة

تعليم بورسعيد يعلن مواعيد انتظام المدارس في أول 3 أيام دراسية| تفاصيل

ومن جانبهم، أشاد الحضور بجهود المرحلة الحالية التي تشهد إنجازات جرت فى وقت قياسي، ساهمت فى جعل بورسعيد مدينة نموذجية من الطراز الأول، وحققت طفرة فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطن على كافة المستويات،  كما وجهو الشكر لمحافظ بورسعيد على تعاونه المثمر مع جامعة بورسعيد وحرصه المستمر على المشاركة في فعاليات مجلس جامعة بورسعيد.

بورسعيد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أعضاء هيئة التدريس التعليم الجامعي اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد رئيس جامعة بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذهبت لتشتري حلوي.. صاحب الـ 58 عاما يعتدي على صغيرة بحدائق القبة

وداعًا 1900 جنيه رسميًا|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

نجاة وائل جسار وأسرته من الموت.. والفنان يطالب بأمر هام

عٓرض بـ 2 مليار جنيه يثير أزمة داخل الزمالك| مفاجأة هريدي.. البناني ينفي.. والسمري يكشف الحقائق

9 درجات على القاهرة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

محامي كهربا يفجر مفاجأة بشأن غرامة الزمالك

مدرب كبير.. شوبير يعلن أول الراحلين عن الدوري المصري

تحول خطير .. صفعة لقاء سويدان لـ ميدو عادل تصل النيابة

موضوعات متعلقة

الغضبان: بدء العمل في مشروع إنشاء ورصف ورفع كفاءة طريق بورسعيد المنزلة

لجان مركزية تتفقد 64 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية ببورسعيد وإحالة المخالفين للتحقيق

تعليم بورسعيد يعلن مواعيد انتظام المدارس في أول 3 أيام دراسية| تفاصيل

بورسعيد.. منظومة الإدارة المالية بالمحافظة شهدت تطورا كبيرا بعد أعمال الميكنة

فى دورتها السابعة|الغضبان يبحث استعدادات مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم والابتهال الديني

بحضور المحافظ.. بورسعيد تحيي ذكرى المولد النبوي بحفل إنشاد بالمركز الثقافي |صور

لا تكونوا سلاحًا يستغله أعداء الوطن|«تعليم بورسعيد»: قرارات رادعة في واقعة الكتب المدرسية

خلال تفقده حصاد الأرز.. محافظ بورسعيد يزور منزل أسرة يعملون باستصلاح الأراضي

ترشيحاتنا

بعدما خرج من حسابات “الخواجة”| نجم الأهلي يقترب من بطل تونس.. وقرار مفاجئ لكولر بشأن موديست

لو معاك 350 ألف جنيه.. عربيات مستعملة بالسوق المصري

ممثلة شهيرة تصفع زميلها بالقلم على المسرح.. ماذا حدث في مسرحية سيد درويش؟

اكتفاء ذاتي وصوامع جديدة|ماذا تفعل مصر لتضاعف المخزون الاستراتيجي للقمح والسكر والزيت؟

العالم الهولندي يتنبأ بـ زلزال قوي خلال الساعات المقبلة على هذه الدول

سيناتور أمريكي: جيشنا يعامل بشكل أسوأ من القمامة.. ولن أدعم إرسال مساعدات لأوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس كاجوال.. ريهام أيمن تستعرض رشاقتها بلوك مختلف.. شاهد

شيرين زكي تفضح بلوجر شهير يسوق لمسمط يقدم وجبات لاتصلح للاستخدام الادمي

اداله الراتب اللي عاوزه..تصرف إيطالي مع مديره عبر تيك توك يثير جدلا..شاهد

نفس الملابس.. درة تثير الجدل رفقة زوجها | شاهد

فيديو

راتب خرافي.. تفاصيل عرض الشباب السعودي لضم كولر وكيف رد مدرب الأهلي؟.. فيديوجراف

شقيق أنغام قلب الترابيزة.. هاجم عائلته واتهمهم في وفاة "غنوة" وأعلن تعافيه من الإدمان

بعد كارثة دانيال.. ظاهرة مناخية تضرب محافظات مصر وتحذير مهم من الأرصاد

زيزو إلى العالمية..عملاق ليفربول يطلب نجم الزمالك ومفاجأة تدفعه للرحيل «فيديو جراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ