الغضبان: جامعة بورسعيد حريصة على تطبيق منظومة متطورة في مجال التعليم العالي

شارك اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم ، في اجتماع مجلس جامعة بورسعيد، وذلك في إطار حرص محافظ بورسعيد على المشاركة في الاجتماع بصفة مستمرة لمتابعة مستجدات العمل داخل جامعة بورسعيد.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد ، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

واستعرض محافظ بورسعيد مع مجلس الجامعة، ٱخر مستجدات الاعمال في كليات الجامعة، وناقش عددا من الموضوعات المتعلقة بالاستعداد لبدء العملية التعليمية بجامعة بورسعيد

وأكد الغضبان أن جامعة بورسعيد حريصة على تطبيق منظومة متطورة في مجال التعليم الجامعي بصفة مستمرة، وأن هناك إجراءات مكثفة لتوفير كافة سبل الراحة للطلاب.

الغضبان .. جامعة بورسعيد حريصة على تطبيق منظومة متطورة في مجال التعليم الجامعي IMG-20230924-WA0056 IMG-20230924-WA0055 IMG-20230924-WA0052 IMG-20230924-WA0058 IMG-20230924-WA0059 IMG-20230924-WA0057 IMG-20230924-WA0054 IMG-20230924-WA0062 IMG-20230924-WA0060 IMG-20230924-WA0061

كما أكد اللواء عادل الغضبان، علي أهمية المشاركة الفعالة لجامعة بورسعيد وتعاونها المثمر في العديد من المجالات، خاصة التعاون في مجال توفير المزيد من الدورات التدريبية والتأهيلية للمعلمين في كافة المراحل التعليمية وذلك على أحدث نظم التعليم والتدريب، بما يتماشى مع أهداف التطور في العملية التعليمية بمحافظة بورسعيد، مشيرا خلال كلمته لحرصه علي التواصل مع جامعة بورسعيد شركاء النجاح.

ومن جانبهم، أشاد الحضور بجهود المرحلة الحالية التي تشهد إنجازات جرت فى وقت قياسي، ساهمت فى جعل بورسعيد مدينة نموذجية من الطراز الأول، وحققت طفرة فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطن على كافة المستويات، كما وجهو الشكر لمحافظ بورسعيد على تعاونه المثمر مع جامعة بورسعيد وحرصه المستمر على المشاركة في فعاليات مجلس جامعة بورسعيد.