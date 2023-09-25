هالة عبد السلام: لا مجال للمقصرين في تعليم بورسعيد

التقت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، بمديري مدارس التعليم الفني بالمحافظة وذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية بحضور المهندسة حنان صبح القائم بأعمال مدير عام التعليم الفني وقيادات التعليم الفني.

ورحبت وكيل أول وزارة التعليم في بورسعيد بالحضور مثنية على جهود مديري مدارس التعليم الفني والطاقم المعاون لهم والتي تفقدتها في اطار الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤.

واستمعت وكيل تعليم بورسعيد لشكاوى ومقترحات الحضور من مديري مدارس التعليم الفني بتخصصات التعليم الصناعي والتجاري والفندقي والزراعي والتدريب والتعليم المزدوج فيما يخص الأمور الفنية والمالية والإدارية موجهة الإدارات المعنية بسرعة العمل لإيجاد الحلول وتبني المقترحات البناءة.

وأكدت وكيل أول الوزارة أنه لا مجال للمقصرين في تعليم بورسعيد الذي يشهد له القاصي والداني على مستوى الجمهورية بالريادة والتفرد في العديد من الملفات التعليمية لافتة إلى محاسبة المقصرين وفقا للقانون لتحقيق الصالح العام، متمنية للجميع عام دراسيا موفقا.