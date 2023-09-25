استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أمس الأحد ، وفدا من الكنيسة ، للتهنئة بالمولد النبوي الشريف وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد، وبحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ. واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة

وقدم وفد الكنيسة التهاني لمحافظ بورسعيد بمناسبة ذكرى ميلاد رسول الله محمد صل الله عليه وسلم ، متمنين دوام الأمن والاستقرار للبلاد، وأن يحفظ الله مصر ويديم الوحدة بين أبناء الوطن، و أن تستمر عجلة التنمية والرخاء على مصرنا الحبيبة.

ومن جانبه، أعرب محافظ بورسعيد عن شكره وتقديره لوفد الكنيسة.

محافظ بورسعيد يؤكد على صلابة النسيج الوطني الواحد بين أبناء الوطن FB_IMG_1695589446022 FB_IMG_1695589442775 FB_IMG_1695589440819 FB_IMG_1695589438745 FB_IMG_1695589436665 FB_IMG_1695589434514

وأكد محافظ بورسعيد على صلابة النسيج الوطني الواحد بين أبناء الوطن، تلك المشاعر التي تتجسد دومًا في المناسبات وجميع الأوقات، مؤكدًا أهمية دور الكنيسة في دعم خطط التنمية بالمحافظة وحرصها على تحقيق الرخاء والتنمية.