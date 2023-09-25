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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يؤكد على صلابة النسيج الوطني الواحد بين أبناء الوطن

للتهنئة بالمولد النبوي
للتهنئة بالمولد النبوي الشريف محافظ بورسعيد يستقبل وفدا من ا

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أمس الأحد ، وفدا من الكنيسة ، للتهنئة بالمولد النبوي الشريف وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد،  وبحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ. واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة

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وقدم وفد الكنيسة التهاني لمحافظ بورسعيد بمناسبة ذكرى ميلاد رسول الله محمد صل الله عليه وسلم ، متمنين دوام الأمن والاستقرار للبلاد، وأن يحفظ الله مصر ويديم الوحدة بين أبناء الوطن، و أن تستمر عجلة التنمية والرخاء على مصرنا الحبيبة.

ومن جانبه، أعرب محافظ بورسعيد عن شكره وتقديره لوفد الكنيسة.

محافظ بورسعيد يؤكد على صلابة النسيج الوطني الواحد بين أبناء الوطن

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وأكد محافظ بورسعيد على صلابة النسيج الوطني الواحد بين أبناء الوطن، تلك المشاعر التي تتجسد دومًا في المناسبات وجميع الأوقات، مؤكدًا أهمية دور الكنيسة في دعم خطط التنمية بالمحافظة وحرصها على تحقيق الرخاء والتنمية.

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