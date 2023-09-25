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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قبل بداية العام الدراسي .. ضربات متلاحقة لرقابة بورسعيد التموينية على الأسواق

ضبط مواد غذائية منتهية
ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية فى بورسعيد

شن رجال الرقابة بمديرية تموين بورسعيد، حملات مكبرة مشتركة بالتنسيق مع مباحث التموين بقيادة العميد سهيل الجبالى لإحكام السيطرة على الأسواق ومواجهة مستغلى احتياج الأسرة البورسعيدية قبل بداية العام الدراسي.

وقال محمد عوض مدير تموين بورسعيد ، إن الحملات جاءت تنفيذا لتعليمات  الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

ولفت مدير تموين بورسعيد ، إلى أن هناك عدد من التجار وأصحاب المحال ضعاف النفوس يستغلون قرب دخول العام الدراسى وحيرة الأباء والأمهات كل يوم فيما تقدمه للطفل من سندوتشات مدرسية صحية بسيطة ونوعيات من الحلوى الصحيةو التي تمد الطفل بالطاقة والنشاط وتساعده على التركيز في يومه الدراسي لساعات متواصلة وتحافظ على صحته من الأمراض ليقوموا ببيع ماليهم من أصناف مجهولة المصدر و منتهية الصلاحية .

وشدد محمد عوض مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، إصداره تعليمات بتكثيف الرقابة على المحال التجارية والمخازن الغير معلن عنها بالمحافظة تزامناً مع قرب دخول العام الدراسى الجديد ومراقبة السلع المقدمة للمواطنين سواء سلع غذائية أو غير غذائية للوقوف على مدى صلاحيتها للإستهلاك والإستخدام الأدمى ..

ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية فى بورسعيد

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وأضاف مدير تموين بورسعيد ان الحملات أسفرت عن ضبط كمية تقدر 168 علبة شيكولاته  منتهية الصلاحية ماركة شهيرة  فى أحد المخازن الغير معلن عنها تابعة لسوبر ماركت يقوم ببيع الحلويات و المواد الغذائية بالجملة بدائرة حى الضواحى قبل توزيعها على محال التجزئة وبيعها للمواطنين والأطفال مايشكل خطراً على الصحة العامة لافتا الى انه تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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واوضح مدير تموين بورسعيد انه بمتابعة الحملة مهام عملها تم تحرير محضر لأحد محال السوبر ماركت الخاص ببيع المواد الغذائية بدائرة حى الزهور لحيازته وبيعه لانشون منتهى الصلاحية للمواطنين وكذا لحيازته وبيعه جبن مطبوخ منتهى الصلاحية للمواطنين ما يشكل خطراً على الصحة العامة وتم التحفظ على كمية تقدر ب 9 قوالب جبن مطبوخة مدخن منتهى الصلاحية 5 قوالب لانشون  منتهى الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الأدمى لظهور التلف عليها وإنبعاث روائح كريهه منها  وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .
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واشار مدير تموين بورسعيد تحرير الحملة 12 محضر عدم إعلان عن أسعار المواد الغذائية  8  محاضر شهادات صحيـــة للعاملين بمحال السوبر ماركت و 4  محاضر بيع سجائر أزيد من السعر الرسمى  .

وشدد مدير تموين بورسعيد استمرار جهود مديرية التموين فى ضبط اى مخالفات من خلال الحملات الصباحية والمسائية  

 

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