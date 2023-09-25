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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغضبان : جميع مدارس بورسعيد جاهزة لاستقبال الطلاب وتوفير بيئة تعليمية أفضل

الغضبان ..جميع مدارس
الغضبان ..جميع مدارس بورسعيد جاهزة لاستقبال الطلاب وتوفير بي

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، الاستعدادات النهائية للأجهزة التنفيذية بجميع احياء المحافظة ومدينة بورفؤاد في رفع كفاءة جميع المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد لتهيئة المُناخ المناسب والجيد لأبنائنا الطلاب  

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وأكد محافظ بورسعيد ان المحافظة أتمت استعداداتها لاستقبال للعام الدراسي الجديد 2023/2024 بتوفير جميع الإمكانات والسبل للطلبة والطالبات وأعضاء هيئة التدريس من تأهيل وتطوير المنشآت وتقديم التدريبات العملية، وكذلك الاهتمام بالبيئة المحيطة كزيادة المساحات الخضراء، والتعاون مع الأحياء لرفع مستوى النظافة داخل وخارج المدارس وتطورت المباني حتى تتلاءم مع تحصيل الطالب لأكبر قدر ممكن من المعلومات في جو محيط مناسب  في ظل التطور الذي تشهده محافظة بورسعيد في المنظومة التعليمية.

الغضبان ..جميع مدارس بورسعيد جاهزة لاستقبال الطلاب وتوفير بيئة تعليمية أفضل

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كما أوضح محافظ بورسعيد أنه تم تشكيل لجان من إدارة الحوكمة بالمحافظة للمرور على جميع المدارس والتأكد من جاهزيتها.

ولفت محافظ بورسعيد إلى أن تم الانتهاء من المدارس التي كانت تشهد أعمال تطوير ورفع كفاءة، وجميع مدارس المحافظة جاهزة لاستقبال الطلاب وتوفير بيئة تعليمية أفضل.

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