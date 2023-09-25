تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، الاستعدادات النهائية للأجهزة التنفيذية بجميع احياء المحافظة ومدينة بورفؤاد في رفع كفاءة جميع المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد لتهيئة المُناخ المناسب والجيد لأبنائنا الطلاب

وأكد محافظ بورسعيد ان المحافظة أتمت استعداداتها لاستقبال للعام الدراسي الجديد 2023/2024 بتوفير جميع الإمكانات والسبل للطلبة والطالبات وأعضاء هيئة التدريس من تأهيل وتطوير المنشآت وتقديم التدريبات العملية، وكذلك الاهتمام بالبيئة المحيطة كزيادة المساحات الخضراء، والتعاون مع الأحياء لرفع مستوى النظافة داخل وخارج المدارس وتطورت المباني حتى تتلاءم مع تحصيل الطالب لأكبر قدر ممكن من المعلومات في جو محيط مناسب في ظل التطور الذي تشهده محافظة بورسعيد في المنظومة التعليمية.

الغضبان ..جميع مدارس بورسعيد جاهزة لاستقبال الطلاب وتوفير بيئة تعليمية أفضل IMG-20230924-WA0019 IMG-20230924-WA0017 IMG-20230924-WA0016 IMG-20230924-WA0012 IMG-20230923-WA0004 IMG-20230923-WA0006 IMG-20230923-WA0009 IMG-20230923-WA0007 IMG-20230923-WA0014 IMG-20230923-WA0017 IMG-20230923-WA0016 IMG-20230923-WA0015 IMG-20230923-WA0018 IMG-20230923-WA0012 IMG-20230923-WA0010 IMG-20230923-WA0019 IMG-20230923-WA0013 IMG-20230923-WA0003

كما أوضح محافظ بورسعيد أنه تم تشكيل لجان من إدارة الحوكمة بالمحافظة للمرور على جميع المدارس والتأكد من جاهزيتها.

ولفت محافظ بورسعيد إلى أن تم الانتهاء من المدارس التي كانت تشهد أعمال تطوير ورفع كفاءة، وجميع مدارس المحافظة جاهزة لاستقبال الطلاب وتوفير بيئة تعليمية أفضل.