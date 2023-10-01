محافظ بورسعيد لـ أولياء اللأمور: متقعدوش ولادكم فى البيت وتسلبوهم شخصيتهم|شاهد

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مخاطبا أولياء أمور الطلاب فى أول يوم بالعام الدراسي الجديد : نزلوا أولادكم المدرسة .

وأضاف محافظ بورسعيد: متقعدوش ولادكم فى البيت وتسلبوهم شخصيتهم فالدروس الخصوصية لن تبني شخصية الأبناء .

وشدد محافظ بورسعيد: اللي بني شخصيتي و شخصية قيادات مصر وعلمائها هم المعلمين داخل المدرسة.

محافظ بورسعيد متقعدوش ولادكم فى البيت وتسلبوهم شخصيتهم IMG-20231001-WA0040 IMG-20231001-WA0039 IMG-20231001-WA0034 IMG-20231001-WA0033 IMG-20231001-WA0035 IMG-20231001-WA0026 IMG-20231001-WA0028 IMG-20231001-WA0023 IMG-20231001-WA0024 IMG-20231001-WA0025

وشهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، طابور الصباح بمدرسة علي مبارك الابتدائية، ومدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات بحي الزهور، وذلك في أول أيام العام الدراسي الجديد 2023 - 2024، بحضور الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد وقيادات التعليم. والدكتور هشام امين مساعد رئيس هيئة الابنية التعليمية

وهنأ المحافظ الطلاب والمعلمين ببداية العام الدراسي الجديد، متمنياً لهم التوفيق، موجها الشكر لمديرية التربية والتعليم على الجهوظ المبذولة في إثراء العملية التعليمية.

وتابع محافظ بورسعيد، انتظام سير العملية التعليمية بمدرسة ابراهيم الرفاعي، موجها بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب خلال العام الدراسي الجديد، ومتابعة انضباط العملية التعليمية، ومعدلات حضور وغياب الطلاب، مشددا على ضرورة التزام الطلاب والمعلمين بالحضور وعدم الغياب إلا في الحالات الضرورية.

محافظ بورسعيد لأولياء الأمور .. اسسوا أولادكم فى المدرسة IMG-20231001-WA0030 IMG-20231001-WA0032 IMG-20231001-WA0022 IMG-20231001-WA0031 IMG-20231001-WA0029 IMG-20231001-WA0027 IMG-20231001-WA0024

كما تفقد محافظ بورسعيد، عددا من الفصول داخل المدارس المذكورة، موجها للطلاب والطالبات والمعلمين رسالة أكد خلالها أن المدرسة تستكمل منظومة بناء الشخصية مع البيت، مطالبًا الطلاب بالابتعاد عن الدروس الخصوصية ونبذها، والاستجابة لجهود الدولة في مواجهة هذه الظاهرة، ودعم جهود تطوير العملية التعليمية.

وشهدت مدارس محافظة بورسعيد اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023 إقبالا كبيرًا من طلاب الصفوف الأولى بالمراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية وذلك بالتزامن مع أول أيام العام الدراسي الجديد، حيث استقبلتهم مدارسهم بالترحاب اللائق بهم.