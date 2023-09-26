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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمشاركة آلاف المواطنين.. بورسعيد تنظم موكبا احتفاليا بذكرى المولد النبوي

آلاف البورسعيدية
آلاف البورسعيدية يشاركوا بموكب ذكرى ميلاد سيد الخلق

نظمت محافظة بورسعيد، موكبًا احتفاليًا، اليوم من أمام مسجد مريم، ضمن احتفالات المحافظة بالمولد النبوي الشريف.

 

وشاركت الطرق الصوفية بالموكب الاحتفالي، الذي انطلق من أمام مسجد مريم نطاق حي المناخ مُرورًا بشارع الثلاثيني حتى شارع صلاح سالم يسارًا إلى شارع أوجيني ثم الاتجاه إلى ديوان عام محافظة بورسعيد والانتهاء أمام المسجد العباسي أقدم مساجد المحافظة.

 

وحمل منتمون للطرق الصوفية لافتات عليها عبارات تهنئة لأهالي بورسعيد بمناسبة المولد النبوي الشريف، مرتدين الملابس الخضراء، فيما ارتدي آخرون الجلباب الأبيض، وحملوا الأعلام ووضعوا "الأوشحة" الخاصة بهم، وتفاعل المواطنون مع الموكب الاحتفالي بإلقاء الحلوى من شرفات منازلهم على المشاركين به، فيما اصطف آخرون على جانبى الشارع لمتابعته، في ظل أجواء من الفرحة والسرور.

 

https://fb.watch/niNUxs2z56/?mibextid=Nif5oz

واستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، المشاركين بالموكب الاحتفالي أمام ديوان عام المحافظة، مُقدما لهم التهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف.

 

وشارك بالموكب: الطرق الصوفية، ووزارات الثقافة والشباب والرياضة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي، والأحياء من خلال سيارات مزينة بالورود والأعلام،  والشركات والمدارس الخاصة وفرق الفنون الشعبية.

موكب ذكرى ميلاد النبي فى بورسعيد

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أقيم الموكب الاحتفالي تحت رعاية اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

وتحولت شوارع بورسعيد الي كرنفالات وسط جو من السعادة والفرحة لدي المواطنين بتلك الذكري العطرة الذين تفاعلوا مغ الموكب من خلال التواجد بالشارع وعبر نوافد العمارات.

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