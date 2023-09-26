غرفة بورسعيد التجارية لأصحاب الحصص الاستيرادية: لا تنساقوا خلف الشائعات

طالب محمد سعدة رئيس مجلس إدارة غرفة بورسعيد التجارية أصحاب الحصص الاستيرادية للمنطقة الحرة بعدم الانسياق خلف الشائعات .

وأكد رئيس غرفة بورسعيد التجارية أنه تلاحظ وجود عدد من الشائعات تم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خلال الساعات الماضية بشأن أعمال لجنة تظلمات الحصص الاستيرادية الموقوفة خاصة ما يتعلق بالأحكام القضائية الصادرة بعدم القبول.

وأكد رئيس الغرفة التجارية فى بورسعيد على أنه لا صحة نهائيا لما يتم تداوله بخصوص أعمال لجنة التظلمات، وأن اللجنة مازالت تواصل عملها بصورة طبيعية، وهناك تعاون بين الغرفة والجهاز التنفيذي بشأن العديد من الملفات.

وناشد رئيس غرفة بورسعيد منتسبيها عدم الانسياق وراء الشائعات التي يروجها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، مشدد على أن الحصول على أي معلومات رسمية تخص منتسبي الغرفة يكون من خلال الصفحة الرسمية للغرفة التجارية ببورسعيد على الفيسبوك فقط.