موكب كبير.. كيف تحتفل محافظة بورسعيد بذكرى المولد النبوي

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، دعوة عامة لأبناء المحافظة، للمشاركة في الاحتفال بذكرى ميلاد رسول الله محمد- صلى الله عليه وسلم.

كما وجه محافظ بورسعيد الدعوة للقيادات التنفيذية والدينية والشعبية والشباب والإعلاميين والعاملين بمختلف المؤسسات والهيئات؛ للمشاركة في موكب للاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

وأعلن محافظ بورسعيد انطلاق الموكب، اليوم الثلاثاء، الموافق 26 سبتمبر، بعد صلاة العصر مباشرة، على أن يبدأ تحرك الموكب من أمام مسجد مريم، مرورا بشارع الثلاثيني وصلاح سالم وأوجينا، وينتهي عند ديوان عام المحافظة.

وشدد محافظ بورسعيد، على أن الدعوة عامة لجموع أبناء المحافظة؛ للمشاركة في الموكب، متمنيا لهم الخير ولمصر الأمن والأمان.