قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية القطرية: جهود الوساطة بين واشنطن وطهران مستمرة وتهدف للتوصل إلى تقدم يمكن البناء عليه
من لحظة لعب إلى محاولة استدراج.. القصة الكاملة لمحاولة خطف طفل في المرج
بن جفير بعد هدم مبنى فلسطيني في حي الطور: «القدس لنا وإسرائيل لنا»
هيئة الأرصاد: أمطار متفرقة وأجواء خريفية حتى الإثنين المقبل
تحضيرًا لـ"منتدى مصر 2026".. "الوزراء" ينظم أولى ورش العمل لتعزيز موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين
بالإشارة إلى نصر أكتوبر.. محمود صلاح يشعل تصفيات شمال إفريقيا بهدف في شباك الجزائر
التعليم العالي تعلن نتيجة التنسيق الإلكتروني التكميلي المباشر بالجامعات التكنولوجية
تعافت عالميا.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر الآن
الزمالك يخرج عن صمته قبل القمة ويفجر مفاجأة بشأن أزمة إيقاف القيد | خاص
الحسابات الفلكية تكشف ميلاد هلال جمادى الأولى.. والرؤية الأحد المقبل
احتجاجات طلابية تهز فرنسا.. إصابة أكثر من ألف شخص والحكومة تعلق الدراسة غدا
تحضيرًا لـ"منتدى مصر 2026".. مدبولي يستعرض محاور رعاية الموهوبين وإتاحة الفرص للشباب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

العمل التطوعي ورؤية مصر 2030.. ندوة بمعرض دمنهور للكتاب تستعرض فرص تمكين الشباب

معرض دمنهور للكتاب
معرض دمنهور للكتاب
جمال عاشور

شهد معرض دمنهور التاسع للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب بمكتبة مصر العامة بدمنهور، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، ندوة بعنوان «العمل التطوعي.. رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة»، بمشاركة المستشار السيد الفيل، والدكتور أيمن الحريري، معاون وكيل وزارة الشباب والرياضة للشؤون الشبابية بمحافظة البحيرة.

وأكد المستشار السيد الفيل، خلال كلمته، أن العمل الأهلي والتطوعي يمثل أحد المحاور المهمة في بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيدًا بالجهات الراعية والداعمة لمعرض دمنهور التاسع للكتاب، وفي مقدمتها الهيئة المصرية العامة للكتاب ومكتبة مصر العامة بدمنهور.

وأشار الفيل إلى أن الشباب يمثلون أحد أهم أركان الجمهورية الجديدة، في ظل الاهتمام الذي أولته الدولة لتمكينهم وتأهيلهم، من خلال المؤتمرات والبرامج التدريبية وإنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب، بما يسهم في إعداد كوادر شبابية قادرة على المشاركة في مسيرة التنمية.

وأضاف أن تمكين المرأة ودعم مشاركتها في المناصب القيادية، إلى جانب دعم وتمكين ذوي الهمم وتوفير الرعاية والتقدير لكبار السن، يمثل جزءًا أساسيًا من منظومة التنمية وبناء مجتمع متكامل يستوعب مختلف فئاته.

وأكد أن الدولة تعمل على تنفيذ مشروعات ومبادرات تستهدف تحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة، مستشهدًا بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ومشروعات التوسع الزراعي، وفي مقدمتها مشروع الدلتا الجديدة، إلى جانب جهود الدولة في الحفاظ على الأمن والاستقرار ودعم مسيرة التنمية.

من جانبه، تناول الدكتور أيمن الحريري أهمية العمل التطوعي ودوره في تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم المجتمعية، مستعرضًا التوزيع الديموغرافي للسكان ونسبة الشباب في الفئة العمرية من 18 إلى 29 عامًا، مؤكدًا أن هذه الفئة تمثل طاقة بشرية كبيرة يمكن توظيفها في خدمة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية.

وأوضح أن العمل التطوعي لا يقدم المجتمع للمتطوعين فقط، وإنما يمنح الشباب أيضًا العديد من الخبرات والمهارات التي يصعب اكتسابها إلا من خلال الممارسة الفعلية، إلى جانب توسيع دائرة معارفهم وتعزيز قدرتهم على التواصل والانخراط في المجتمع وفهم احتياجاته.

ودعا الحريري الشباب إلى استثمار أوقات فراغهم في الأعمال التطوعية، مع مراعاة أولوياتهم الدراسية والشخصية، مشيرًا إلى الفرص التي توفرها وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالبحيرة أمام الشباب للمشاركة في الأنشطة والمشروعات والمبادرات المختلفة، وطرح أفكارهم وتنفيذها.

كما استعرض أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة، التي تستهدف تحقيق التنمية والتنشئة المتكاملة للشباب والنشء، وتعزيز ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية، والارتقاء بالإبداع والريادة الرياضية، وتحسين حوكمة قطاعي الشباب والرياضة، وتعزيز مساهمة الرياضة في الاقتصاد والتنمية المستدامة.

وتناول اللقاء جهود الدولة في تطوير البنية التحتية المخصصة للشباب بمحافظة البحيرة، خاصة في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أسهمت في تطوير عدد كبير من مراكز الشباب وتجهيزها بالملاعب والقاعات والمنشآت والأدوات الرياضية اللازمة، بما يتيح للشباب ممارسة الأنشطة المختلفة وتنفيذ المبادرات التي يقترحونها.

وأوضح الحريري أن العمل التطوعي يرتبط بعدد من أهداف التنمية المستدامة، من بينها القضاء على الفقر والجوع، وتحسين الصحة والرفاه، ودعم التعليم الجيد، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتوفير العمل اللائق وتعزيز النمو الاقتصادي، إلى جانب دعم المجتمعات المستدامة والعمل المناخي والشراكات من أجل التنمية.

واستعرض عددًا من النماذج التطوعية، منها المشاركة في القوافل الطبية وتوزيع المساعدات والمواد الغذائية، وفصول محو الأمية، والتدريب على المهارات الرقمية والشمول المالي، ومبادرات تمكين المرأة، وتأهيل الشباب لسوق العمل وريادة الأعمال، فضلًا عن حملات التشجير وتجميل الشوارع والحفاظ على البيئة وإعادة تدوير المخلفات.

وأشار إلى أهمية تعزيز الشراكات بين الشباب والمؤسسات المختلفة لتنفيذ المبادرات المجتمعية، لافتًا إلى اليوم العالمي للتطوع، الذي يوافق الخامس من ديسمبر من كل عام، ومعلنًا أن مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة تستعد لتنظيم ملتقى للقوى الشبابية بالمحافظة، يتضمن جلسات حوارية حول القضايا التي تهم الشباب، على أن تُجمع المقترحات والأفكار المطروحة وعرضها على الجهاز التنفيذي بالمحافظة لدراسة إمكانية تنفيذها.

واختُتمت الندوة بدعوة الشباب إلى المشاركة الفاعلة في اقتراح وتنفيذ الأنشطة والمبادرات التي تلبي احتياجاتهم، والتعاون مع مديرية الشباب والرياضة ومؤسسات الدولة، بما يعزز دورهم في التنمية ويحول طاقاتهم إلى مشروعات ومبادرات تسهم في خدمة المجتمع وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

معرض دمنهور التاسع للكتاب الهيئة المصرية العامة للكتاب مكتبة مصر العامة بدمنهور الدكتور عبد العزيز قنصوة لعمل التطوعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير العمل

وزير العمل: فرص عمل موسمية في إسبانيا بالقطاع الزراعي براتب 1200 يورو

البنزين

بعد جدل تصريحات الزيادات.. أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء

موسيماني

عدلي القيعي يفتح النار على موسيماني: معجب بنفسه و«غلاوي»

حسام وابراهيم حسن

تقرير لجنة الانضباط بالفيفا يفجر مفاجأة.. عقوبات صارمة ضد حسام وإبراهيم حسن

الجيش الإسرائيلي

معاريف: الجيش الإسرائيلي يستعد لعملية عسكرية محتملة في إحدى جبهات الشرق الأوسط

الاعلى للإعلام

الأعلى للإعلام: إلزام بعدم نشر أي مقاطع مصورة في واقعة إلقاء سيدة لنفسها من الشرفة ببورسعيد

إذا استيقظت في الليل

ماذا تقول إذا استيقظت في الليل؟.. الإفتاء: 6 أذكار كررها 10 مرات

عموتة

حملة ممنهجة ضد الأهلي.. مصدر يكشف حقيقة غضب عموتة من توفيق محمد

ترشيحاتنا

أحمد شاهين

أحمد شاهين صديق دياب المقرب في “محمود الطيار”.. وينتظر عرض مطلوب عائليا

أحمد حلبه

أحمد حلبة ينضم إلى اللجنة الاستشارية العليا لمهرجان بورسعيد السينمائي

إمام والسقا

أحمد السقا ومحمد إمام وجهاً لوجه في فيلم الأساتذة

بالصور

طريقة عمل المسقعة بالبشاميل واللحمة المفرومة.. وصفة مصرية شهية

طريقة عمل المسقعة بالبشاميل
طريقة عمل المسقعة بالبشاميل
طريقة عمل المسقعة بالبشاميل

رسالة حب.. علم مصر يرفرف في قلب غزة احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر..صور

رسالة حب.. علم مصر يرفرف في قلب غزة احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر
رسالة حب.. علم مصر يرفرف في قلب غزة احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر
رسالة حب.. علم مصر يرفرف في قلب غزة احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر

ارتفاع حمض اليوريك في الدم.. 13 سببا قد ترفع مستوياته دون ظهور أعراض.. وطرق علاجها

أسباب ارتفاع حمض اليوريك في الدم
أسباب ارتفاع حمض اليوريك في الدم
أسباب ارتفاع حمض اليوريك في الدم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟.. اكتشف المفاجأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: جيل يحمل ذكرى النصر.. رسالة تقدير لدرع الوطن وسيفه

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: ماذا لو غاب الأمن؟.. بين درس 2011 وما يحدث حولنا

محمد أحمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات

محمد أحمد حسونة يكتب: من الثانوية إلى الجامعة.. هنا تبدأ الحكاية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانسحاب الأمريكي من العراق.. مأساة وعار

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الإستراتيجية الأمريكية تدير الشرق الأوسط بالوظائف لا بالتحالفات

المزيد