فزاع لـ البورسعيدية خلال زيارته للمدينة: بلدكم جميلة مخبينها عننا ليه

أكد الفنان هشام اسماعيل الشهير بفزاع خلال زيارته لبورسعيد، أن محافظة بورسعيد بمدينتيها جميلة جدا وساحرة ولم يكن يتخيل انها بذلك التحضر و الجمال .

وقال فزاع، نجم حلقات الكبير قوى ، خلال زيارته لمحافظة بورسعيد: بلدكوا جميله جداً وانتوا مخبينها عننا.

وحرص الفنان هشام اسماعيل، على التقاط الصور التذكارية بعدد من المناطق التى زارها فى مدينتي بورسعيد وبورفؤاد .

فزاع خلال زيارته لبورسعيد FB_IMG_1695726368384 FB_IMG_1695726366389 FB_IMG_1695726364274 FB_IMG_1695726362315 FB_IMG_1695726360097



وشدد الفنان هشام اسماعيل، أن بورسعيد تعد نموذج فريد فى التنمية نظرا لما تشهده من إقامة مشروعات سياحية وصناعية و رفع كفاءة فى البنية التحتيه فى مشهد اشبه بخلية النحل كون الكل يعمل فى توقيت واحد .