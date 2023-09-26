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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فزاع لـ البورسعيدية خلال زيارته للمدينة: بلدكم جميلة مخبينها عننا ليه

فزاع خلال زيارته
فزاع خلال زيارته لبورسعيد

أكد الفنان هشام اسماعيل الشهير بفزاع خلال زيارته لبورسعيد، أن محافظة بورسعيد بمدينتيها جميلة جدا وساحرة ولم يكن يتخيل انها بذلك التحضر و الجمال .

وقال فزاع، نجم حلقات الكبير قوى ، خلال زيارته لمحافظة بورسعيد: بلدكوا جميله جداً وانتوا مخبينها عننا.

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وحرص الفنان هشام اسماعيل، على التقاط الصور التذكارية بعدد من المناطق التى زارها فى مدينتي بورسعيد وبورفؤاد .

فزاع خلال زيارته لبورسعيد

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وشدد الفنان هشام اسماعيل، أن بورسعيد تعد نموذج فريد فى التنمية نظرا لما تشهده من إقامة مشروعات سياحية وصناعية و رفع كفاءة فى البنية التحتيه فى مشهد اشبه بخلية النحل كون الكل يعمل فى توقيت واحد .

بورسعيد محافظة بورسعيد الفنان هشام إسماعيل بورفؤاد خلية النحل اخبار محافظة بورسعيد

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