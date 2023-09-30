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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رسالة محافظ بورسعيد لـ الطلبة في بداية العام الدراسي

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد رسالة الى طلبة وطالبات المراحل التعليمية المختلفة مع بداية العام الدراسي الجديد. 

 

وجاء نص رسالة محافظ بورسعيد الى أبناءه وبناته الطلبة والطالبات : بناتي وأبنائي تلاميذ وطلاب بورسعيد الباسلة.. ونحن في بداية العام الدراسي الجديد أحدثكم بلسان الأب وليس كمسئول، الأب الذي يحب ويخشى على أبنائه، ويتمنى أن يراهم في أعلى درجات النجاح والتفوق، كما يتمنى أن يراهم في المستقبل يحققون نجاحات أكثر مما حققه هو نفسه.

أناشدكم الالتزام بالحضور إلى المدارس والإنصات والتجاوب مع المعلمين داخل الفصل، والاستمتاع بالمشاركة في الأنشطة المختلفة وممارسة الرياضة داخل جدران المدرسة.

كما أنشادكم بمذاكرة دروسكم بشكل يومي وتقسيم اليوم بين المذاكرة والرياضة، والالتزام بأداء العبادات، والاستماع إلى نصائح أولياء أموركم، وعدم إضاعة وقتكم وجهدكم وأموال أولياء أموركم في الدروس الخصوصية التي ستسلب عقولكم وشخصيتكم وسيكون لها أثارها السلبية في الحاضر والمستقبل.

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أبنائي وبناتي .. أنتظر أنا وأولياء أموركم وأبناء بورسعيد الباسلة نجاحكم وتفوقكم حتى نفخر بكم .. وأعاهدكم أن نعمل جاهدين لاستمرار توفير الأجواء الملائمة لتفوقكم، وتنظيم احتفالات كبرى وتكريم المتفوقين من أوائل المحافظة بشكل مميز، وأوائل الجمهورية بشكل غير مسبوق.

أبنائي وبناتي وطنكم ينتظر سواعدكم وعقولكم ليواصل التنمية وليصبح أقوى الأوطان بكم في المستقبل القريب.

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