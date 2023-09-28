عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يفتتح المرحلة الثانية لتطوير منطقة فاطمة الزهراء بحى الضواحى

محافظ بورسعيد يشيد
محافظ بورسعيد يشيد بمجهودات مشكاة نور فى تطوير فاطمة الزهراء

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد المرحلة الثانية لتطوير منطقة فاطمة الزهراء بحى الضواحى التى نفذتها مؤسسة مشكاة نور للعلم والتنوير الثقافية .

محافظ بورسعيد يكرم عددا من حفظة القرٱن الكريم والقيادات المتميزة بمديرية الأوقاف

غرفة بورسعيد التجارية لأصحاب الحصص الاستيرادية: لا تنساقوا خلف الشائعات

جاء ذلك بحضور الدكتورة نور الهدى الجمال رئيس مجلس أمناء المؤسسة والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ والقيادات التنفيذية فى احتفال بهيج بالمنطقة .


وفى أجواء احتفالية حضرها الالاف من أهالي منطقة فاطمة الزهراء وحى الضواحى ،بمحافظة بورسعيد استقبلت الدكتورة نور الهدى الجمال رئيس المؤسسة اللواء عادل الغضبان ومرافقيه  ، وقص اللواء عادل الغضبان مع الدكتورة نور الهدى الجمال شريط الافتتاح ، وسط هتافات و"زغاريد" من الاهالى الذين عبروا عن سعادتهم للانتهاء من التطوير ورفع كفاءة المنطقة الى  اعلى مستوياتها ، والقاء مئات البالونات احتفالا بالحدث.
 

وفى كلمتها ، قدمت الدكتورة نور الهدى الجمال رئيس مجلس امناء المؤسسة التهنئة لاهالى المنطقة بمحافظة بورسعيد  بانتهاء التطوير بالمرحلة الثانية ورفع كفاءة العمارات داخليا وخارجيا ، والشوارع والاضاءة ، مقدمة الشكر للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الذى كان له الدور الاكبر فى عملية التطوير التى تمت  بالشراكة مع المحافظة ، كما شكرت ادارة الحوكمة وادارة الاسكان وحى الضواحى والتربية والتعليم وشركتا اطلس وسيف المنفذتان للمشروع .
واثنت الجمال على دور فريق مؤسسة مشكاة نور ، قائلة انهم أبناء بورسعيد الذين يقدموا الخدمات لاهالى المحافظة من مساعدات وتعليم وتثقيف وتطوير وتنظم قوافل طبية وتعليمية ، وسيتم قريبا صرف الادوية المطلوبة فى القوافل الطبية بعد موافقة السيد المحافظ اللواء عادل الغضبان وذلك بالتعاون مع هيئة التأمين الصحى الشامل والدكتور مصطفى شعبان .


كما ان اهالى المنطقة شاركوا فى مشروع المنظفات وتلقوا التدريب وتعلموا كيفية تصنيعها ، ونجحوا فى انتاج اكثر من 13 الف كرتونة سيتم توريدها لمحافظة بورسعيد ، وهناك خطة لرفع الإنتاج قريبا لتحقيق الاكتفاء الذاتى للمحافظة والمصالح الحكومية ، وهو ما يساعد فى رفع دخل مئات الاسر التى تتلقى تدريبها على ايدى خبراء المؤسسة فى كافة المهن اليدوية مثل الخياطة والكروشية والجبس والكليم والتطريز والخرز وغيرها .


وطالبت الجمال اهالى المنطقة بالحفاظ على المنطقة ومرافقها والحرص على تعليم اولادهم واتباع السلوك القويم ، وحسن الجيرة والمعاملة ، والتمسك باخلاق الرسول الكريم سيدنا محمد صل الله علية وسلم فى يوم مولده.


 ابدى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد سعادته الشديدة للانتهاء من تطوير المرحلة الثانية لمنطقة فاطمة الزهراء ، وقال انه كان يحضر فى نفس المكان من سنة 2011 ولم تكن المنطقة قد تم بناءها بعد وكانت عبارة عن عشوائيات وعشش ، الا ان الدولة اقامت بها مساكن على مستوى عالى ، واعادت رفع كفاءتها بالتعاون مع مؤسسة مشكاة نور ، وقامت بصيانات داخلية داخل الوحدات السكنية وعدلت كل شىء بها ، بالإضافة الى التطوير الخارجى للعمارات ودهانها وظهورها بافضل شكل .
الى جانب تطوير شوارع منطقة فاطمة الزهراء وتزويدها بأعمدة انارة جديدة ، بعد ان كانت المنطقة تضج بالعشوائيات والعشش لتصبح بيئة صالحة للحياة الكريمة ، مؤكدا على ضرورة الحفاظ عليها وتعليم ابناءنا واحفادنا كيفية الاهتمام بالنظافة والنظام والتعليم والسلوك القويم ، مشيرا الى ان المستهدف هو الاطفال والطلبة الذين نتمنى ان ينمو فى اجواء جيدة تضمن لهم حياة افضل ان شاء الله .
ووعد المحافظ اهالى المنطقة ببدأ المرحلة الثالثة من تطوير المنطقة بالتعاون مع المؤسسة فى المنطقة التى بعد مسجد لهيطة فى اقرب وقت .


وأشاد المحافظ بمؤسسة مشكاة نور وما تقدمة لاهالى بورسعيد على مدار سبع سنوات ، ودورها الكبير فى تعليم وتثقيف ابنائنا الطلبة فى مختلف المراحل السنية ، والخدمات الكثيرة التى تقدمها فى مختلف المجالات سواء مساعدات عينية او طبية او خدمية ، مقدما الشكر للدكتورة نور الهدى الجمال رئيس مجلس امناء المؤسسة لمجهودها الكبير ونجاحها فى الوصول للمستحقين وتقديم الخدمات لهم ، ومعها فريق من ابناء المدينة الباسلة الذين لا يتوانوا فى خدمة اهاليهم فى مختلف المجالات .

محافظ بورسعيد يشيد بمجهودات مشكاة نور فى تطوير فاطمة الزهراء

IMG-20230927-WA0038
IMG-20230927-WA0038
IMG-20230927-WA0037
IMG-20230927-WA0037
IMG-20230927-WA0039
IMG-20230927-WA0039
IMG-20230927-WA0034
IMG-20230927-WA0034
IMG-20230927-WA0033
IMG-20230927-WA0033
IMG-20230927-WA0036
IMG-20230927-WA0036
IMG-20230927-WA0032
IMG-20230927-WA0032
IMG-20230927-WA0031
IMG-20230927-WA0031
IMG-20230927-WA0035
IMG-20230927-WA0035
IMG-20230927-WA0030
IMG-20230927-WA0030
IMG-20230927-WA0028
IMG-20230927-WA0028
IMG-20230927-WA0027
IMG-20230927-WA0027


وانهى المحافظ كلمته بتهنئة الأهالى بالتطوير وقال انه كل أسبوعين يزور المنطقة للاطمئنان عليها ، كما ان هناك مؤسسة مشكاة نور متواجدة 24 ساعة لتلقى الشكاوى وتقديم الخدمات .


وكان الحفل الذي قدمة الإعلامي محمد سعد قد بدأ بعزف السلام الجمهورى لأطفال فرقة العزف بمركز التعليم المستمر الخاص بالمؤسسة ، ثم قدم مقطوعتين موسيقيتين ، وغنى فريق كورال المؤسسة اغنيتا مصر هى أمى وتحيا مصر تحيا بلغة الإشارة ، وهو ما قوبل بإشادة بالغة وتفاعل من الحضور ، لاسيما المحافظ الذي حرص على تحيتهم والتقاط الصور التذكارية معهم .

بورسعيد أبناء بورسعيد الاكتفاء الذاتي التربية والتعليم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عادل الغضبان محافظ بورسعيد مؤسسة مشكاة نور منطقة فاطمة الزهراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|انهيار أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا..وعيار 21 الآن مفاجأة

أنا صديق بابا ..سفاح بدون شرف يتعدي جسديا على صغيرة بالقاهرة الجديدة

قرار حكومي عاجل لخفض أسعار السكر

تحول مفاجئ في حالة الطقس وأمطار تضرب القاهرة| هل اقتربت عاصفة التنين؟

سلاح ناري كاتم للصوت.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة فتاة جامعة القاهرة

حسام حسن مديرًا فنيًا للزمالك .. عفت نصار يُفاجئ الجميع بتصريحاته |فيديو

ألفاظ خارجة.. شهود عيان يروون واقعة صفعة لقاء سويدان لـ ميدو عادل

80 مخزنا من الكنوز.. كشف أثري مبهر لأحد ملوك مصر | تفاصيل

موضوعات متعلقة

محافظ بورسعيد يكرم عددا من حفظة القرٱن الكريم والقيادات المتميزة بمديرية الأوقاف

بزي الطريقة الصوفية.. وكيل تعليم بورسعيد تشارك في موكب المولد النبوي| شاهد

بمشاركة آلاف المواطنين.. بورسعيد تنظم موكبا احتفاليا بذكرى المولد النبوي (فيديو)

بحلوى المولد النبوي.. وكيل تعليم بورسعيد تستقبل الموظفين

غرفة بورسعيد التجارية لأصحاب الحصص الاستيرادية: لا تنساقوا خلف الشائعات

فزاع لـ البورسعيدية خلال زيارته للمدينة: بلدكم جميلة مخبينها عننا ليه

موكب كبير.. كيف تحتفل محافظة بورسعيد بذكرى المولد النبوي

الغضبان يستعرض مستجدات محطة معالجة الصرف بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد

ترشيحاتنا

التصنيف العالمي| الأهلي يتفوق على تشيلسي وتراجع صادم للزمالك وبيراميدز بالمركز 210

الطاروطي: الرئيس السيسي هو زعيم إنسان.. ويتصف بحنان الأب|فيديو

مفاوضات إنهاء الحرب.. رئيس كازاخستان يكشف عن انفراجة بشأن صراع روسيا وأوكرانيا

النشرة الدينية| كل ما تريد معرفته عن هدية وزير الأوقاف لـ السيسي.. دعاء تحصين النفس من المرض.. اقبال غير مسبوق على جامعة مصر للثقافة الإسلامية بكازاخستان

11 أم 13 زوجة.. كم عدد أمهات المؤمنين الصحيح؟ الأزهر للفتوى يوضح

الوطنية للانتخابات تصدر قرارا بشأن تحديد الرموز الانتخابية للمرشحين للرئاسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كأنك في المستشفى.. إليك طرق علاج منزلية لآلام الظهر

فيديو صادم.. طفلة تطلق النارعلى نفسها بجوار قريبها الشاب في أمريكا

بعد ظهورها الأخير.. إطلالات وضعت أمينة خليل في مأزق| شاهد

يمكنها تغيير المناخ.. باحثون يابانيون يكتشفون جسيمات مهمة في السحب

فيديو

أمطار رعدية| تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟

في أسنانها وبجسدها سم.. انتشار نوع غريب من الأسماك يباع مع البساريا

الموعد النهائي لبدء الدراسة وقرارات هامة من التعليم | تفاصيل

ضربة قوية للدولار وهبوط كبير في أسعار الذهب عالميا| ماذا يحدث؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ