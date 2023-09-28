محافظ بورسعيد يفتتح المرحلة الثانية لتطوير منطقة فاطمة الزهراء بحى الضواحى

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد المرحلة الثانية لتطوير منطقة فاطمة الزهراء بحى الضواحى التى نفذتها مؤسسة مشكاة نور للعلم والتنوير الثقافية .

جاء ذلك بحضور الدكتورة نور الهدى الجمال رئيس مجلس أمناء المؤسسة والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ والقيادات التنفيذية فى احتفال بهيج بالمنطقة .



وفى أجواء احتفالية حضرها الالاف من أهالي منطقة فاطمة الزهراء وحى الضواحى ،بمحافظة بورسعيد استقبلت الدكتورة نور الهدى الجمال رئيس المؤسسة اللواء عادل الغضبان ومرافقيه ، وقص اللواء عادل الغضبان مع الدكتورة نور الهدى الجمال شريط الافتتاح ، وسط هتافات و"زغاريد" من الاهالى الذين عبروا عن سعادتهم للانتهاء من التطوير ورفع كفاءة المنطقة الى اعلى مستوياتها ، والقاء مئات البالونات احتفالا بالحدث.



وفى كلمتها ، قدمت الدكتورة نور الهدى الجمال رئيس مجلس امناء المؤسسة التهنئة لاهالى المنطقة بمحافظة بورسعيد بانتهاء التطوير بالمرحلة الثانية ورفع كفاءة العمارات داخليا وخارجيا ، والشوارع والاضاءة ، مقدمة الشكر للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الذى كان له الدور الاكبر فى عملية التطوير التى تمت بالشراكة مع المحافظة ، كما شكرت ادارة الحوكمة وادارة الاسكان وحى الضواحى والتربية والتعليم وشركتا اطلس وسيف المنفذتان للمشروع .

واثنت الجمال على دور فريق مؤسسة مشكاة نور ، قائلة انهم أبناء بورسعيد الذين يقدموا الخدمات لاهالى المحافظة من مساعدات وتعليم وتثقيف وتطوير وتنظم قوافل طبية وتعليمية ، وسيتم قريبا صرف الادوية المطلوبة فى القوافل الطبية بعد موافقة السيد المحافظ اللواء عادل الغضبان وذلك بالتعاون مع هيئة التأمين الصحى الشامل والدكتور مصطفى شعبان .



كما ان اهالى المنطقة شاركوا فى مشروع المنظفات وتلقوا التدريب وتعلموا كيفية تصنيعها ، ونجحوا فى انتاج اكثر من 13 الف كرتونة سيتم توريدها لمحافظة بورسعيد ، وهناك خطة لرفع الإنتاج قريبا لتحقيق الاكتفاء الذاتى للمحافظة والمصالح الحكومية ، وهو ما يساعد فى رفع دخل مئات الاسر التى تتلقى تدريبها على ايدى خبراء المؤسسة فى كافة المهن اليدوية مثل الخياطة والكروشية والجبس والكليم والتطريز والخرز وغيرها .



وطالبت الجمال اهالى المنطقة بالحفاظ على المنطقة ومرافقها والحرص على تعليم اولادهم واتباع السلوك القويم ، وحسن الجيرة والمعاملة ، والتمسك باخلاق الرسول الكريم سيدنا محمد صل الله علية وسلم فى يوم مولده.



ابدى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد سعادته الشديدة للانتهاء من تطوير المرحلة الثانية لمنطقة فاطمة الزهراء ، وقال انه كان يحضر فى نفس المكان من سنة 2011 ولم تكن المنطقة قد تم بناءها بعد وكانت عبارة عن عشوائيات وعشش ، الا ان الدولة اقامت بها مساكن على مستوى عالى ، واعادت رفع كفاءتها بالتعاون مع مؤسسة مشكاة نور ، وقامت بصيانات داخلية داخل الوحدات السكنية وعدلت كل شىء بها ، بالإضافة الى التطوير الخارجى للعمارات ودهانها وظهورها بافضل شكل .

الى جانب تطوير شوارع منطقة فاطمة الزهراء وتزويدها بأعمدة انارة جديدة ، بعد ان كانت المنطقة تضج بالعشوائيات والعشش لتصبح بيئة صالحة للحياة الكريمة ، مؤكدا على ضرورة الحفاظ عليها وتعليم ابناءنا واحفادنا كيفية الاهتمام بالنظافة والنظام والتعليم والسلوك القويم ، مشيرا الى ان المستهدف هو الاطفال والطلبة الذين نتمنى ان ينمو فى اجواء جيدة تضمن لهم حياة افضل ان شاء الله .

ووعد المحافظ اهالى المنطقة ببدأ المرحلة الثالثة من تطوير المنطقة بالتعاون مع المؤسسة فى المنطقة التى بعد مسجد لهيطة فى اقرب وقت .



وأشاد المحافظ بمؤسسة مشكاة نور وما تقدمة لاهالى بورسعيد على مدار سبع سنوات ، ودورها الكبير فى تعليم وتثقيف ابنائنا الطلبة فى مختلف المراحل السنية ، والخدمات الكثيرة التى تقدمها فى مختلف المجالات سواء مساعدات عينية او طبية او خدمية ، مقدما الشكر للدكتورة نور الهدى الجمال رئيس مجلس امناء المؤسسة لمجهودها الكبير ونجاحها فى الوصول للمستحقين وتقديم الخدمات لهم ، ومعها فريق من ابناء المدينة الباسلة الذين لا يتوانوا فى خدمة اهاليهم فى مختلف المجالات .

محافظ بورسعيد يشيد بمجهودات مشكاة نور فى تطوير فاطمة الزهراء IMG-20230927-WA0038 IMG-20230927-WA0037 IMG-20230927-WA0039 IMG-20230927-WA0034 IMG-20230927-WA0033 IMG-20230927-WA0036 IMG-20230927-WA0032 IMG-20230927-WA0031 IMG-20230927-WA0035 IMG-20230927-WA0030 IMG-20230927-WA0028 IMG-20230927-WA0027



وانهى المحافظ كلمته بتهنئة الأهالى بالتطوير وقال انه كل أسبوعين يزور المنطقة للاطمئنان عليها ، كما ان هناك مؤسسة مشكاة نور متواجدة 24 ساعة لتلقى الشكاوى وتقديم الخدمات .



وكان الحفل الذي قدمة الإعلامي محمد سعد قد بدأ بعزف السلام الجمهورى لأطفال فرقة العزف بمركز التعليم المستمر الخاص بالمؤسسة ، ثم قدم مقطوعتين موسيقيتين ، وغنى فريق كورال المؤسسة اغنيتا مصر هى أمى وتحيا مصر تحيا بلغة الإشارة ، وهو ما قوبل بإشادة بالغة وتفاعل من الحضور ، لاسيما المحافظ الذي حرص على تحيتهم والتقاط الصور التذكارية معهم .