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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بحلوى المولد النبوي.. وكيل تعليم بورسعيد تستقبل الموظفين

افتتح السيد اللواء
افتتح السيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مساء اليوم مع

استهلت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التعليم فى محافظة بورسعيد يومها بتوزيع حلوى المولد النبوى على العاملين بديوان عام المديرية المركزية ابتهلا بذكرى مولد سيد الخلق محمد صلي الله عليه وسلم.


ووجهت وكيل أول وزارة التعليم فى بورسعيد التهنئة إلى جموع العاملين بالتربية و التعليم فى المحافظة بتلك المناسبة العظيمة وكذا اقتراب ساعات انطلاق العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣.

 

وطالب عبد السلام العاملين بتعليم بورسعيد بضرورة التحلى بصفات سيد الخلق وخاتم النبيين خلال حياتهم الاجتماعية و العملية مشددة أن نبي الله محمد صلي الله عليه وسلم ما كان ينطق عن الهوى .

 

وأضافت وكيل أول وزارة التعليم فى بورسعيد أن عددا من القطاعات التعليمية ستشارك فى موكب المولد النبوى الذي تقيمه المحافظة بعد عصر اليوم الثلاثاء برعاية ومشاركة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.  

 

كان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، افتتح معرض مديرية التربية والتعليم الخيري تحت شعار " أهلا مدرستي" بحضور الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم وقيادات التعليم وسمر موافي رئيس حي الضواحي وذلك بساحة ديوان المديرية.

 

وأكد محافظ بورسعيد أن المعرض يأتي تخفيفا عن كاهل المواطنين ليخدم 2000 طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية مع قرب بدء العام الدراسي الجديد، مشيدا بتفعيل الدور المجتمعي لمديرية التربية والتعليم ببورسعيد.

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ولفت محافظ بورسعيد إلى أن هذا المعرض ينبثق من توجيهات القيادة السياسية وحرصها على النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

افتتح السيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مساء اليوم معرض مديرية التربية وا

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ومن جانبها أوضحت الدكتورة هالة عبد السلام أن المعرض يشمل الزي المدرسي والأحذية والشنطة المدرسية لافتة إلى توزيع منتجات المعرض على الطلاب رقيقي الحال بالمجان بعد أن تمت دراسة أوضاعهم جيدا بالتعاون مع توجيه عام التربية الاجتماعية ومكاتبها بالمدارس.

 

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