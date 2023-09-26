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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بزي الطريقة الصوفية.. وكيل تعليم بورسعيد تشارك في موكب المولد النبوي| شاهد

بزى الصوفية وكيل
بزى الصوفية وكيل تعليم بورسعيد تشارك فى موكب المولد النبوى

شاركت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التعليم فى محافظة بورسعيد أهالى المواطنين من أبناء الباسلة فى موكب أحياء ذكرى المولد النبوى الشريف.


وفوجئ أهالى بورسعيد و العاملون التربية والتعليم بالمحافظة بوكيلة أول الوزارة ترتدي زى الصوفية متحلية بسبحة الطريقة الصوفية والدوف يحاوطها طلاب المدارس الرياضية البنين و البنات بالعبايات والجلاليب البيضاء حاملين الإعلام الخضراء ابتهاج بذكرى مولد سيد الخلق.

 

وقالت وكيل أول وزارة التعليم فى بورسعيد فى تصريحات خاصة لصدى البلد تعليقا على ظهورها بزى الطريقة الصوفية " أنا مواطنة النهاردة مش مسؤولة أحيى ذكرى سيدى وسيد الخلق محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم.

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وأضافت وكيلة وزارة التعليم فى بورسعيد على كل منا أن ينهل من سنة نبي الله المصطفى ويطبقها فى حياته الاجتماعية و العملية ففى  تفاصيلها أطواق العتق من النار والعبور من المحن و المصاعب أثناء رحلة الحياة.


الجدير بالذكر أن الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التعليم فى محافظة بورسعيد استهلت يومها بتوزيع حلوى المولد النبوى على العاملين بديوان عام المديرية المركزية ابتهلا بذكرى مولد سيد الخلق محمد صلي الله عليه وسلم .

بزى الصوفية وكيل تعليم بورسعيد تشارك فى موكب المولد النبوى

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FB_IMG_1695749496360
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ووجهت وكيل أول وزارة التعليم فى بورسعيد التهنئة إلى جموع العاملين بالتربية و التعليم فى المحافظة بتلك المناسبة العظيمة وكذا اقتراب ساعات انطلاق العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ .

وطالب عبد السلام العاملين بتعليم بورسعيد بضرورة التحلى بصفات سيد الخلق وخاتم النبيين خلال حياتهم الاجتماعية و العملية مشددة أن نبي الله محمد صلي الله عليه وسلم ماكان ينطق عن الهوى.

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