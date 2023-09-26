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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يكرم عددا من حفظة القرٱن الكريم والقيادات المتميزة بمديرية الأوقاف

محافظ بورسعيد يشهد
محافظ بورسعيد يشهد احتفالية المحافظة بذكرى المولد النبوي الش

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مساء اليوم الثلاثاء ، الاحتفال الذي نظمته مديرية الأوقاف بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف بمسجد الحسين بحي المناخ ، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة و مساعد مدير أمن بورسعيد اللواء عمرو عبد القوي ،  والعميد احمد عبد الجواد المستشار العسكري لمحافظة بورسعيد، ومدير إدارة شرطة ميناء بورسعيد العميد أشرف ماهر  و الدكتور جمال عواد وكيل وزارة الاوقاف ببورسعيد، والدكتور ياسر علام مدير منطقة بورسعيد الازهرية و الشيخ محمد مصطفى عفيفي مدير عام منطقة وعظ بورسعيد ولفيف من القيادات التنفيذية والدينية.

وبدأت الاحتفالية بٱيات من الذكر الحكيم، عقبها كلمة وكيل وزارة الأوقاف الدكتور جمال عواد، حول الذكرى العطرة لمولد نبي الرحمة والإنسانية والدروس المستفادة من المناسبة وأهمية الاقتداء بالرسول الكريم و اتباع تعاليم الديني الإسلامي السمحة التي أرسل بها نبي الله رحمة للعالمين.

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كما تناول الدكتور ياسر علام مدير منطقة بورسعيد الازهرية،  خلال كلمته،  الحديث حول عددا من الموضوعات المتعلقة بيوم ميلاد أشرف الخلق محمد صل الله عليه وسلم،  و أهمية إحياء هذه الذكرى العطرة دائما من خلال اتباع سنة رسول الله والاقتداء بصفاته الحميدة،  عقبها كلمة الشيخ محمد مصطفى عفيفي مدير عام منطقة وعظ بورسعيد،، حول التوعية بالعديد من الدروس والتعاليم الدينية،  فضلا عن عرض عدد من الابتهالات الدينية لبعض مشايخ الاوقاف والازهر.

محافظ بورسعيد يكرم عددا من حفظة القرٱن الكريم و القيادات المتميزة بالاوقاف

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و كرم محافظ بورسعيد عددا من حفظة القران الكريم و الأصوات الحسنة المشاركين في مسابقة القرآن الكريم  ، وكرم ايضا المحافظ  القيادات والنماذج المتميزة من مديرية الاوقاف ببورسعيد

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من جانبه قدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد التهنئة لأبناء المحافظة بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، تلك الذكري العطرة لرسولنا الكريم، مؤكدا ضرورة التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد، وتطبيق سيرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام في حياتنا اليومية وفى جميع أعمالنا، وضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل والإنتاج من أجل دفع عجلة التنمية إلى الأمام.

وأكد محافظ بورسعيد أن الذكرى العطرة لميلاد أشرف الخلق تثري في الوجدان معاني المحبة والمودة والعطاء، وتؤكد على مباديء الرحمة والتسامح والتي أرسل بها نبى الله رحمة للعالمين، متمنيا أن تعم المحبة والوحدة على أبناء مصر وأن يكونوا دائما نسيج وطنى واحد يلتف حول قيادته السياسية لتحقيق مزيد من الإنجازات.

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