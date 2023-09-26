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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

الغضبان يفتتح معرض تعليم بورسعيد الخيري "أهلا مدرستي"| شاهد

افتتاح معرض تعليم
افتتاح معرض تعليم بورسعيد الخيري "أهلا مدرستي"

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، معرض مديرية التربية والتعليم الخيري تحت شعار "أهلا مدرستي" بحضور الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم وقيادات التعليم وسمر موافي رئيس حي الضواحي وذلك بساحة ديوان المديرية.

الغضبان يفتتح معرض تعليم بورسعيد الخيري " أهلا مدرستي" | شاهد

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وأكد محافظ بورسعيد أن المعرض يأتي تخفيفا عن كاهل المواطنين ليخدم 2000 طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية مع قرب بدء العام الدراسي الجديد، مشيدا بتفعيل الدور المجتمعي لمديرية التربية والتعليم ببورسعيد.

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ولفت محافظ بورسعيد إلى أن هذا المعرض ينبثق من توجيهات القيادة السياسية وحرصها على النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

ومن جهتها، أوضحت الدكتورة هالة عبد السلام أن المعرض يشمل الزي المدرسي والأحذية والشنطة المدرسية لافتة إلى توزيع منتجات المعرض على الطلاب رقيقي الحال بالمجان بعد أن تمت دراسة أوضاعهم جيدا بالتعاون مع توجيه عام التربية الاجتماعية ومكاتبها بمدارس بورسعيد 

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