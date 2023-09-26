افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، معرض مديرية التربية والتعليم الخيري تحت شعار "أهلا مدرستي" بحضور الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم وقيادات التعليم وسمر موافي رئيس حي الضواحي وذلك بساحة ديوان المديرية.

الغضبان يفتتح معرض تعليم بورسعيد الخيري " أهلا مدرستي" | شاهد FB_IMG_1695685995713 FB_IMG_1695685992080 FB_IMG_1695685989506 FB_IMG_1695685985591 FB_IMG_1695685979858 FB_IMG_1695685972831 FB_IMG_1695685969873 FB_IMG_1695685966743 FB_IMG_1695685964131 FB_IMG_1695685961647 FB_IMG_1695685957035 FB_IMG_1695685954366 FB_IMG_1695685948154 FB_IMG_1695685945675

وأكد محافظ بورسعيد أن المعرض يأتي تخفيفا عن كاهل المواطنين ليخدم 2000 طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية مع قرب بدء العام الدراسي الجديد، مشيدا بتفعيل الدور المجتمعي لمديرية التربية والتعليم ببورسعيد.

ولفت محافظ بورسعيد إلى أن هذا المعرض ينبثق من توجيهات القيادة السياسية وحرصها على النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

ومن جهتها، أوضحت الدكتورة هالة عبد السلام أن المعرض يشمل الزي المدرسي والأحذية والشنطة المدرسية لافتة إلى توزيع منتجات المعرض على الطلاب رقيقي الحال بالمجان بعد أن تمت دراسة أوضاعهم جيدا بالتعاون مع توجيه عام التربية الاجتماعية ومكاتبها بمدارس بورسعيد