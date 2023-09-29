أهالي بورسعيد وجماهير المصري يواصلون تحرير التوكيلات للسيسي ردا للجميل

واصل أهالى بورسعيد وجماهير و اعضاء الجمعية العمومية للنادى المصرى توافدها بأعداد كبيرة اليوم الجمعة، على مقار الشهر العقاري، لتحرير توكيلات لرئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، وذلك لتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات ضمن أوراق الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة.

وتسابق المواطنين فى بورسعيد لتحرير التوكيلات حاملين أعلام مصر وصور الرئيس السيسي أثناء وقوفهم في طوابير أمام مقار الشهر العقاري.

وردد اهالى بورسعيد هتافات:"تحيا مصر.. بنحبك يا سيسي .. بورسعيد قالت كلمتها السيسي هو رئيسها.. السيسي رئيسي .. كمل يا سيسي.."، رافعين لافتات عليها صور الرئيس وعبارة: "وكلتك كمل مسيرتك"، في ظل أجواء من المحبة والوطنية.

وتسابقت جماهير النادي المصري على تحرير التوكيلات لـ"السيسي" حاملين علم كبير للنادي المصري وصور الرئيس وأعلام مصر، مؤكدين على أن إصرارهم على تحرير التوكيلات جاء ردًا للجميل للرئيس السيسي المرشح لرئاسة الجمهورية، والذي حقق حلم هذا الشعب في بناء استاد عظيم يليق بتاريخ النادي المصري العريق، في موقعه القديم بشارع 23 يوليو، ومعربين عن ثقتهم في استكمال مشروع حلم بناء استاد النادي المصري، وكذلك ايمانهم الكامل برؤية الرئيس لمصر 2030.

أهالى بورسعيد وجماهير المصري تواصل توافدها لتحرير توكيلات للرئيس ردا للجميل IMG-20230929-WA0013 IMG-20230929-WA0014 IMG-20230929-WA0012 IMG-20230929-WA0011



وشدد الجميع جماهير المصرى ومواطنين من أهالى بورسعيد على أن ما دفعهم للخروج يوم الجمعة لتحرير التوكيلات هو ما شهدته بورسعيد من مشروعات قومية وتنموية وبنية تحتية غير مسبوقة، الأمر الذي دفع شعبها عن اقتناع تام أن يقف مع الرئيس لاستكمال هذه المسيرة.