عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أهالي بورسعيد وجماهير المصري يواصلون تحرير التوكيلات للسيسي ردا للجميل

أهالى بورسعيد وجماهير
أهالى بورسعيد وجماهير المصري تواصل توافدها لتحرير توكيلات

واصل أهالى بورسعيد وجماهير و اعضاء الجمعية العمومية للنادى المصرى توافدها بأعداد كبيرة اليوم الجمعة، على مقار الشهر العقاري، لتحرير توكيلات لرئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، وذلك لتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات ضمن أوراق الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة.

وتسابق المواطنين فى بورسعيد لتحرير التوكيلات حاملين أعلام مصر وصور الرئيس السيسي أثناء وقوفهم في طوابير أمام مقار الشهر العقاري.

وردد اهالى بورسعيد هتافات:"تحيا مصر.. بنحبك يا سيسي .. بورسعيد قالت كلمتها السيسي هو رئيسها.. السيسي رئيسي .. كمل يا سيسي.."، رافعين لافتات عليها صور الرئيس وعبارة: "وكلتك كمل مسيرتك"، في ظل أجواء من المحبة والوطنية.

وتسابقت جماهير النادي المصري على تحرير التوكيلات لـ"السيسي" حاملين علم كبير للنادي المصري وصور الرئيس وأعلام مصر، مؤكدين على أن إصرارهم على تحرير التوكيلات جاء ردًا للجميل للرئيس السيسي المرشح لرئاسة الجمهورية، والذي حقق حلم هذا الشعب في بناء استاد عظيم يليق بتاريخ النادي المصري العريق، في موقعه القديم بشارع 23 يوليو، ومعربين عن ثقتهم في استكمال مشروع حلم بناء استاد النادي المصري، وكذلك ايمانهم الكامل برؤية الرئيس لمصر 2030.

أهالى بورسعيد وجماهير المصري تواصل توافدها لتحرير توكيلات للرئيس ردا للجميل

IMG-20230929-WA0013
IMG-20230929-WA0013
IMG-20230929-WA0014
IMG-20230929-WA0014
IMG-20230929-WA0012
IMG-20230929-WA0012
IMG-20230929-WA0011
IMG-20230929-WA0011


وشدد الجميع جماهير المصرى ومواطنين من أهالى بورسعيد على أن ما دفعهم للخروج يوم الجمعة لتحرير التوكيلات هو ما شهدته بورسعيد من مشروعات قومية وتنموية وبنية تحتية غير مسبوقة، الأمر الذي دفع شعبها عن اقتناع تام أن يقف مع الرئيس لاستكمال هذه المسيرة.

 

بورسعيد أهالي بورسعيد أعضاء الجمعية العمومية الترشح لانتخابات هتافات تحيا مصر للهيئة الوطنية للانتخابات مصر 2030

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إغلاق المدارس وغرق مدينة.. موقف مصر من العاصفة إلياس وهل تتأجل الدراسة؟

هل تتأجل الدراسة؟| "الأرصاد" تحسم الجدل حول ظهور العاصفة إلياس في مصر

هل تتغير الساعة اليوم بعد تطبيق المواعيد الشتوية الجديدة.. اعرف التفاصيل

الزمالك في 24 ساعة| الأهلي يخطف نجم الفريق.. وصفقة بين “الأبيض” و"الجبلاية" بشأن السوبر ولقاء المقاولون

تقلبات جوية شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

باقي 60 دقيقة.. رسميا موعد تطبيق التوقيت الشتوي على المحلات

سيدة تخرج من القبر وتبلغ عن زوجها: دفني عشان ياخد معاشي

حدث في اتحاد الكرة| حازم إمام يتبرع للزمالك.. فيتوريا يطلب ضمانات.. و"الحكام" تحسم أزمة لقاء المقاولون

موضوعات متعلقة

محافظ بورسعيد يفتتح المرحلة الثانية لتطوير منطقة فاطمة الزهراء بحى الضواحى

محافظ بورسعيد يكرم عددا من حفظة القرٱن الكريم والقيادات المتميزة بمديرية الأوقاف

بزي الطريقة الصوفية.. وكيل تعليم بورسعيد تشارك في موكب المولد النبوي| شاهد

بمشاركة آلاف المواطنين.. بورسعيد تنظم موكبا احتفاليا بذكرى المولد النبوي (فيديو)

بحلوى المولد النبوي.. وكيل تعليم بورسعيد تستقبل الموظفين

غرفة بورسعيد التجارية لأصحاب الحصص الاستيرادية: لا تنساقوا خلف الشائعات

فزاع لـ البورسعيدية خلال زيارته للمدينة: بلدكم جميلة مخبينها عننا ليه

موكب كبير.. كيف تحتفل محافظة بورسعيد بذكرى المولد النبوي

ترشيحاتنا

ماركة أفشة .. الأهلي يحرز الهدف الأول فى شباك سان جورج

مدينة مرورية للأطفال .. الداخلية تشارك في يوم ترفيهي بمستشفى الناس

هل الدعاء بعد المغرب يوم الجمعة يعوض من فاتته ساعة الاستجابة؟.. مستجاب بهذا الوقت

فرح تحول إلى مأتم.. القصة الكاملة لكارثة حريق حفل زفاف بالعراق

أغلى 5 سيارات ألمانية جديدة في مصر.. صور

حرق دمية أردوغان.. تركيا تدين إهانة رئيسها أمام سفارتها في السويد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير تغذية يقدم 9 نصائح لعلاج التهاب المعدة

في اليوم العالمي للقلب.. كيف تحافظ على صحتك؟

رقم 3 الأهم.. نصائح للحفاظ على البيض لفترة طويلة

جمبسوت لامع .. درة تثير الجدل بقوامها الممشوق

فيديو

راتب 7000 جنيه | الإعلان عن وظائف حكومية مميزة

فيديو نادر.. حسين أبو حجاج يظهر مع أحفاده

بعد توجيه الرئيس| مستشفى المعادي العسكري يقدم الرعاية الطبية لـ أشرف فولة

اظبط ساعتك .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي وغلق المطاعم والمحال.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

اﻟﻤﺰﻳﺪ