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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لتشغيل 95% من أبناء بورسعيد.. المحافظ يفتتح متجرا ببورفؤاد

صدى البلد

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أول متجر تجاري لإحدى شركات تجارة التجزئة الكبرى  بمدينة بورفؤاد، مؤكدا أن المتجر الجديد على مساحة ١،٠٠٠ متر مربع، ويقدم مجموعة كبيرة من المنتجات الغذائية وغير الغذائية تصل إلى ٧،٠٠٠ منتج وتشمل المشروبات والأطعمة الطازجة والمجمدة والمخبوزات والمنتجات المنزلية الخفيفة. 

 

كما يوفر المتجر مجموعة من الخدمات، بما في ذلك خدمة التوصيل إلى المنزل وخدمة الدفع الإلكتروني.

وأضاف المحافظ: "نعمل على تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين ونرحب بهذا التعاون المثمر والناجح بين شركة ماجد الفطيم ومنتجع هلنان في بورفؤاد والذي يمثل إضافة كبيرة لسكان المحافظة في قطاع البيع بالتجزئة مما يتوافق مع أهدافنا لتحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة لجميع أهالينا “.

ولفت "إن بورسعيد مليئة بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في عدة المجالات لذلك نحن حريصون على دعم المستثمر الجاد الذي يساعد في توفير فرص عمل لأبناء المحافظة ويساهم أيضًا في التنمية الاقتصادية لمدينة بورسعيد."

وأضاف محافظ بورسعيد أن المنطقة التي يقع بها متجر كارفور شهدت طفرة سياحية كبيرة والعديد من المشروعات السياحية والتجارية والتي وفرت الالاف من فرص العمل. وأضاف بأن بورسعيد ترحب بكافة الكيانات العالمية لإقامة كافة المشروعات بها.

 

واستعرض المحافظ المشروعات التنموية التي تشهدها المحافظة والتي جعلتها قاطرة التنمية لمصر موجها الشكر إلى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لجهوده لجعل بورسعيد واحدة من أهم محطات المشروعات القومية الكبري.

 

ونوة  المحافظ إلى أنه يأتي اختيار موقع المتجر في مدينة بورفؤاد بشكلٍ استراتيجي لخدمة المجتمع المحلي بشكل أفضل وتسهيل الوصول إليه، حيث يقع بالقرب من العديد من الأحياء السكنية والتجارية في المدينة، كما يعمل في المتجر الجديد 95% من أبناء محافظة بورسعيد، ما يساهم في توفير المزيد من فرص العمل ويساعد على استقرار وتنمية المجتمعات المحلية.

 

وتعليقاً على افتتاح المتجر الجديد، قال فيليب بيجييون المدير الإقليمي لشركة "ماجد الفطيم للتجزئة" في مصر: "نعمل يوماً بعد يوم، على توسيع شبكة متاجرنا للوصول إلى العملاء في مختلف المحافظات، لتعزيز استثماراتنا كشريك استراتيجي داخل القطاع منذ بداية رحلتنا في مصر .لذلك نحن فخورون بافتتاح متجرنا الأول بمدينة بورفؤاد في محافظة بورسعيد، والذي يعكس التزامنا الراسخ بتقديم تجربة تسوق مميزة لعملائنا في جميع أنحاء الجمهورية وتلبية متطلباتهم إلى جانب توافر منتجات عالية الجودة وبأسعار تنافسية ، إلى جانب مساهمتنا في تنمية اقتصاد هذه المحافظة العريقة بتوفير العديد من فرص العمل لأبنائها".

 

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