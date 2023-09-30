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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

داخل منطقة فاطمة الزهراء

محافظ بورسعيد يشدد على المتابعة المستمرة لإزالة الاشغالات والأكشاك

داخل منطقة فاطمة
داخل منطقة فاطمة الزهراء..محافظ بورسعيد يشدد على المتابعة ال

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، خلال جولة ميدانية،  منطقة فاطمة الزهراء بالضواحي،  والتي يجرى تطويرها بالكامل بالتعاون بين محافظة بورسعيد ومؤسسة مشكاة نور الخيرية والثقافية،  وذلك في إطار جولاته الأسبوعية الميدانية لمتابعة التطوير بالمشروعات السكنية ببورسعيد.

رافقه خلالها الدكتورة نور الهدى الجمال رئيس مجلس إدارة مؤسسة مشكاة نور الثقافية والخيرية،  والاستاذة سمر الموافي رئيس حي الضواحي وعدد من الجهات التنفيذية و المقاولين المسئولين عن تنفيذ المشروع.

ووجه محافظ بورسعيد بالبدء في التطوير الشامل للمرحلة الثالثة من منطقة فاطمة الزهراء،  على غرار المرحلتين الاولى والثانية،  مشيرا الى أن التطوير يأتي استكمالا لما شهدته منطقة فاطمة الزهراء من رفع كفاءة ورصف جميع الشوارع الداخلية بالمنطقة، وصيانة الأعمدة الكهربائية وتوصيل المياه،  وتركيب شبكة صرف صحى جديدة ، وزيادة الطابع الجمالى ودهانات واجهات العمارات السكنية من الداخل والخارج وترميم العمارات السكنية.

واستمع محافظ بورسعيد لشرح موجز من الدكتورة نور الهدى الجمال حول خطة تنفيذ العمل و المدة الزمنية المقررة للانتهاء من تطوير المرحلة الثالثة من المنطقة،  والتي تشهد أكبر خطة تطوير ورفع كفاءة شاملة منذ إنشاءها.

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وأكد محافظ بورسعيد  أنه سيتم البدء في أعمال تطوير المرحلة الثالثة على الفور،  وذلك بعد ان تم افتتاح المرحلة الثانية والتي شملت 30 عمارة سكنية،  خلال الاسبوع الماضي،  مركدا على مواصلة الجولات الأسبوعية لمتابعة سير العمل اولا بأول،  مشيرا الى انه سيتم الانتهاء من اعمال التطوير في أقرب وقت ، ووجه محافظ بورسعيد بالتنسيق الكامل بين مؤسسة مشكاة نور و الجهات التنفيذية بمحافظة بورسعيد ممثلة في مديرية الإسكان ووحدة تطوير العشوائيات والمقاولون المسؤولون عن المشروع،  لسرعة تنفيذ الأعمال على أعلى درجة من الكفاءة واالتزام بالموعد الزمني المحدد للانتهاء من تطوير المنطقة بالكامل.

واستمع المحافظ لآراء المواطنين حول التطوير الجاري بالمحافظة، حيث وجه المواطنون الشكر للمحافظ على جهود التطوير في فاطمة الزهراء وجولاته المكوكية للمتابعة اولا بأول. وكذلك موسسة مشكاة نور علي جهودها الكبيرة للارتقاء بالمنطقة.

داخل منطقة فاطمة الزهراء..محافظ بورسعيد يشدد على المتابعة المستمرة

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كما شدد المحافظ على رئيس حي الضواحي بسرعة إزالة الاشغالات والأكشاك المخالفة في الشوارع الداخلية بمنطقة فاطمة الزهراء،  ورفع كفاءة مستوى النظافة بالمنطقة، وياتي ذلك ضمن الخطة الشاملة للتطوير والتي تساهم في توفير حياة كريمة للمواطن بمنطقة فاطمة الزهراء، بالإضافة إلى مبادرات تعديل السلوكيات للحفاظ على ما يتم إنجازه من تطوير.

بورسعيد الأسبوع الماضي اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد المشروعات السكنية شبكة صرف صحي فاطمة الزهراء محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد

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