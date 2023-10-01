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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد مركز إصدار تراخيص المحال العامة الموحد

محافظ بورسعيد مركز
محافظ بورسعيد" مركز تراخيص المحال النوحد مميكن بنسبة 100%

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  اليوم،  المركز التكنولوجي لإصدار تراخيص المحال العامة الموحد الجديد بحي المناخ، وذلك لمتابعة سير العمل في  تلقي طلبات المواطنين لتجديد وإصدار تراخيص المحلات التجارية وكافة أنواع الأنشطة المتعددة، رافقه خلالها الدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ،  و عميد اسلام بهنساوي مدير المركز التكنولوجي لاصدار تراخيص المحال العامة الموحد.

وتفقد محافظ بورسعيد أقسام المركز، خلال تلقي الخدمات للمواطنين،  وحرص على التواصل مع عدد من المواطنين للتعرف على ٱرائهم في المركز الجديد و اداء العاملين بالمركز،  واعرب المواطنون عن فخرهم بالمركز والذي يعد الاول من نوعه على مستوى الجمهورية وساهم في سرعة وسهولة الخدمة.

وشدد محافظ بورسعيد على الاستمرار في تطوير مستوى الأداء داخل المركز،  كما أشاد بجهود العاملين داخل المركز،  وسرعة تقديم الخدمة للمواطنين ودقتها. 

وأوضح محافظ بورسعيد أنه تم عمل منظومة جديدة لإصدار تراخيص المحلات وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمحلات فى جميع الأحياء ببورسعيد.

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وأكد "محافظ بورسعيد" أن المركز مميكن بنسبة 100%  ،  ويضم أكفأ العناصر الشبابية المدربة على أعلى مستوى، وتم اختيارهم وفق لأسس وشروط معينة تضمن توفير بيئة عمل مميزة و ناجحة، كما تم تصميمه بأفضل نظام بما يحقق سهولة تلقي الخدمات للمواطنين، لافتا أنه تم تدريب العاملين بالمركز على أهمية الدقة في العمل وميكنة البيانات الخاصة برخص المحال والابتعاد عن الطرق النمطية والحفاظ على روح التعاون والمحبة بين العاملين بالمركز،  لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

محافظ بورسعيد" مركز تراخيص المحال النوحد مميكن بنسبة 100%

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و يضم مركز إصدار تراخيص المحال العامة الموحد الجديد بحي المناخ إدارات التحصيل ورخص المحلات والأكشاك والإعلانات والشؤون القانونية والحجز الإداري وإدارة خدمة المواطنين بكل أحياء مدينة بورسعيد،  بما يساهم في تنظيم عمل المحلات والتيسير على أصحابه عند تلقى الخدمات الخاصة بهم، وذلك فى إطار المنظومة الرقمية الشاملة التى تشملها كافة القطاعات والمؤسسات بالمحافظة، ويحقق سهولة حصول المواطن على كافة الخدمات والأعمال المتعلقة بتراخيص المحلات بالمحافظة .

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