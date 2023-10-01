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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صبحي والغضبان يشهدان احتفالات الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية بـ نصر أكتوبر| صور

وزير الشباب ومحافظ
وزير الشباب ومحافظ بورسعيد يشهدا احتفالية الاتحادات النوعية

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد احتفالية الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية بمناسبة اليوبيل الذهبي لنصر اكتوبر بجامعة بورسعيد، وتخلل الحفل عرض مسرحي لطلاب الاتحاد الرياضي المدرسي عن حرب اكتوبر.

ورحب وزير الشباب والرياضة، في كلمته، بمحافظ بورسعيد مشيداََ بما وصلت اليه محافظة بورسعيد في عهده، فاصبحت بورسعيد تستقبل كبرى المحافل والبطولات المحلية والدولية.

كما تطرق في حديثه الى دور القوات المسلحة في حرب أكتوبر المجيدة والتي مازالت ملحمة وطنية متكاملة، عادت فيها أرض سيناء الحبيبة إلى وطنها الأم، بعد تضحيات رجال قواتنا المسلحة، وتجمعت فيها كافة المبادئ الوطنية والقيم السامية وأسس النجاح والتميز، من إرادة حديدية وإيمان بالله وثقة في النصر والانتماء للوطن والولاء لتراب مصر العظيمة، فواجب علي كل مصري ان يحافظ علي مصرنا الحبيبة.

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من جانبه وجه محافظ بورسعيد الشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه المتواصل لمختلف الفعاليات الرياضية التي تقام بمحافظة بورسعيد.

وأشار المحافظ،إلى أن بطولة الجمهورية للشركات شملت مسابقات متنوعة تصل لـ 137 مسابقة ويشارك فيها 21 ألف من 315 شركة مختلفة من مختلف محافظات الجمهورية، وتم توفير كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاح البطولة وتقديم التسهيلات من دعم لوجستى وتجهيزات لكافة أماكن الألعاب والإقامة.

وزير الشباب ومحافظ بورسعيد يشهدا احتفالية الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية

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وحضر الاحتفالية عمرو حداد، مساعد الوزير، و سونيا عبدالوهاب وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وعبد الفتاح حافظ، وكيل الوزارة، مدير عام الشباب والرياضة ببورسعيد، والمهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد و الدكتور جلال سالم نائب رئيس جامعة بورسعيد.

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