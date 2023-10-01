صبحي والغضبان يشهدان احتفالات الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية بـ نصر أكتوبر| صور

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد احتفالية الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية بمناسبة اليوبيل الذهبي لنصر اكتوبر بجامعة بورسعيد، وتخلل الحفل عرض مسرحي لطلاب الاتحاد الرياضي المدرسي عن حرب اكتوبر.

ورحب وزير الشباب والرياضة، في كلمته، بمحافظ بورسعيد مشيداََ بما وصلت اليه محافظة بورسعيد في عهده، فاصبحت بورسعيد تستقبل كبرى المحافل والبطولات المحلية والدولية.

كما تطرق في حديثه الى دور القوات المسلحة في حرب أكتوبر المجيدة والتي مازالت ملحمة وطنية متكاملة، عادت فيها أرض سيناء الحبيبة إلى وطنها الأم، بعد تضحيات رجال قواتنا المسلحة، وتجمعت فيها كافة المبادئ الوطنية والقيم السامية وأسس النجاح والتميز، من إرادة حديدية وإيمان بالله وثقة في النصر والانتماء للوطن والولاء لتراب مصر العظيمة، فواجب علي كل مصري ان يحافظ علي مصرنا الحبيبة.

من جانبه وجه محافظ بورسعيد الشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه المتواصل لمختلف الفعاليات الرياضية التي تقام بمحافظة بورسعيد.

وأشار المحافظ،إلى أن بطولة الجمهورية للشركات شملت مسابقات متنوعة تصل لـ 137 مسابقة ويشارك فيها 21 ألف من 315 شركة مختلفة من مختلف محافظات الجمهورية، وتم توفير كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاح البطولة وتقديم التسهيلات من دعم لوجستى وتجهيزات لكافة أماكن الألعاب والإقامة.

وزير الشباب ومحافظ بورسعيد يشهدا احتفالية الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية FB_IMG_1696170998795 FB_IMG_1696170983364 FB_IMG_1696170979248 FB_IMG_1696170971285 FB_IMG_1696170963383 FB_IMG_1696170960687 FB_IMG_1696170958353 FB_IMG_1696170955872 FB_IMG_1696170953588 FB_IMG_1696170951291

وحضر الاحتفالية عمرو حداد، مساعد الوزير، و سونيا عبدالوهاب وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وعبد الفتاح حافظ، وكيل الوزارة، مدير عام الشباب والرياضة ببورسعيد، والمهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد و الدكتور جلال سالم نائب رئيس جامعة بورسعيد.