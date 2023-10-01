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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

تعليم بورسعيد: طالب المعمارية أصيب خارج المدرسة وخرج من المستشفى| تفاصيل

تعليم بورسعيد تحرو
تعليم بورسعيد تحرو الدقة طالب المعمارية أصيب خارج المدرسة

نفت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل أول وزارة التعليم فى محافظة بورسعيد، ما تناقلته عدد من صفحات التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية عن تعرض طالب بمدرسة المعمارية الصناعية للطعن داخل المدرسة.  

وأكدت وكيل أول وزارة التعليم فى بورسعيد أن مشاجرة نشبت بين طالب مقيد بالصف الأول فى مدرسة المعمارية مع عدد من الأشخاص للعب البلياردو على ترابيزة موضوعة خارج سور المدرسة نتج عنها إصابة الطالب.  

وطالبت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل تعليم بورسعيد، بتحري الدقة فى نقل الأخبار حتى لا يتم تشويه ما يبذل من جهود للنهوض بالتعليم فى بورسعيد تحت رعاية وتوجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

وشددت وكيل أول التعليم فى بورسعيد على أن الطالب تماثل للشفاء وخرج من المستشفى بعد تقديم الرعاية اللازمة له من إدارة مستشفى الزهور برئاسة الدكتور محمد محسن، ومتابعة الدكتور مصطفي شعبان، رئيس الرعاية الصحية بإقليم القناة والمشرف على بورسعيد.

كان مستشفى الزهور التابع لمنظومة التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد استقبل بلال أحمد السيد،  16 سنة، طالب مقيد بمدرسة نبيل العسيلي الصناعية المعمارية، مصابا بجرح طعني بالجانب الأيسر وأجريت له الإسعافات اللازمة.

وأكد الدكتور محمد محسن، مدير مستشفى زهور بورسعيد تماثل الطالب للشفاء وخروجه من المستشفى بعد إجراء جميع الإسعافات اللازمة له.

وأوضح مدير مستشفى زهور بورسعيد أنه بسؤال الطالب المصاب، أكد إصابته من أشخاص خارج المدرسة وليس داخلها، لافتا إلى استكمال الإجراءات من قبل الأجهزة المعنية بالواقعة. 

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جدير بالذكر أن مدارس بورسعيد شهدت اليوم جولة تفقدية للواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لمتابعة انتظام الصفوف الأولى للمرحلة التعليمية المختلفة بمدارس بورسعيد الحكومية والتجريبية، التقى خلالها بعدد من أولياء الأمور ووجه نصائح مختلفة ورسائل لأولياء الأمور والطلاب.  

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