منعا لتكدس أولياء الأمور.. وكيل تعليم بورسعيد تشدد على تنظيم مواعيد الانصراف

عقب انتهاء مرافقتها لمحافظ بورسعيد على عدد من مدارس المحافظة تفقدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول الوزارة التربية والتعليم، اليوم مدارس الحي الإماراتي، لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية في أول أيام العام الدراسي الجديد بصحبة الأستاذ محمود بدوي مدير عام التعليم العام.

وشملت جولة وكيل أول وزارة التربية و التعليم فى بورسعيد التفقدية مدارس الرسوة الأساسية والشهيد محمد الحسيني الابتدائية حيث تفقدت قاعات رياض الأطفال معربة عن سعادتها بكثافة حضور الأطفال منذ اليوم الأول للعام الدراسي 2023 - 2024.

والتقت وكيل أول وزارة التعليم فى بورسعيد العديد من أولياء الأمور للاستماع لمقترحاتهم.

وأوصت وكيل أول وزارة التعليم فى بورسهيد بضرورة تنظيم مواعيد الانصراف الخاصة بمرحلة رياض الأطفال بمدرسة الشهيد محمد الحسيني منعا لتكدس أولياء الأمور وحفاظا على الأطفال.

وكيل تعليم بورسعيد تشدد على متابعة انتظام سير العملية التعليمية IMG-20231001-WA0053 IMG-20231001-WA0056 IMG-20231001-WA0054 IMG-20231001-WA0052 IMG-20231001-WA0055

وشددت وكيل أول وزارة التعليم فى بورسعيد على أن هناك نشاطا يوميا مكثفا لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بمدارس المحافظة، متمنية للجميع عاما دراسيا موفقا.