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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

منعا لتكدس أولياء الأمور.. وكيل تعليم بورسعيد تشدد على تنظيم مواعيد الانصراف

وكيل تعليم بورسعيد
وكيل تعليم بورسعيد تشدد على متابعة انتظام سير العملية التعلي

عقب انتهاء مرافقتها لمحافظ بورسعيد على عدد من مدارس المحافظة  تفقدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول الوزارة التربية والتعليم، اليوم مدارس الحي الإماراتي، لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية في أول أيام العام الدراسي الجديد بصحبة الأستاذ محمود بدوي مدير عام التعليم العام.

 

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وشملت جولة وكيل أول وزارة التربية و التعليم فى بورسعيد التفقدية مدارس الرسوة الأساسية والشهيد محمد الحسيني الابتدائية حيث تفقدت قاعات رياض الأطفال معربة عن سعادتها بكثافة حضور الأطفال منذ اليوم الأول للعام الدراسي 2023 - 2024. 

والتقت وكيل أول وزارة التعليم فى بورسعيد العديد من أولياء الأمور للاستماع لمقترحاتهم.

وأوصت وكيل أول وزارة التعليم فى بورسهيد بضرورة تنظيم مواعيد الانصراف الخاصة بمرحلة رياض الأطفال بمدرسة الشهيد محمد الحسيني منعا لتكدس أولياء الأمور وحفاظا على الأطفال. 

وكيل تعليم بورسعيد تشدد على متابعة انتظام سير العملية التعليمية

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وشددت وكيل أول وزارة التعليم فى بورسعيد  على أن هناك نشاطا يوميا مكثفا لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بمدارس المحافظة، متمنية للجميع عاما دراسيا موفقا.

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