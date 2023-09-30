باللون الأزرق.. اقتصادية قناة السويس تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمى للبحرية

قامت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس بإضاءة مبنى "ديوان عام الهيئة" ببورسعيد، الكائن فى حي الشرق والمطل على المجرى الملاحي للقناة بالأضواء الزرقاء الساطعة، تزامناً مع احتفالات اليوم العالمي للبحرية ومشاركة الهيئة الاقتصادية موانئ العالم في هذه الاحتفالية.

باللون الأزرق إقتصادية قناة السويس تشارك دول العالم الإحتفال باليوم العالمى IMG-20230930-WA0007 IMG-20230930-WA0005 IMG-20230930-WA0008 IMG-20230930-WA0006 IMG-20230930-WA0004

وأشارت اقتصادية قناة السويس إلى انه تم تحديد قطاع النقل البحري كيوم عالمى للبحرية، لبحث ومناقشة تطورات مجال الملاحة البحرية وحل مشكلاته الدولية ومساهمته في الاقتصاد العالمي.





وأوضحت اقتصادية قناة السويس أن الاحتفال يهدف إلى تعزيز مزيد من النقاش بشأن المرحلة التالية من عمل المنظمة البحرية الدولية لزيادة تعزيز الاستخدام المستدام وحماية الأرض والمحيطات بما يتماشى مع جدول أعمال التنمية المستدامة.