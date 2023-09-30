باللون الأزرق.. اقتصادية قناة السويس تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمى للبحرية

قامت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس بإضاءة مبنى "ديوان عام الهيئة" ببورسعيد، الكائن فى حي الشرق والمطل على المجرى الملاحي للقناة بالأضواء الزرقاء الساطعة، تزامناً مع احتفالات اليوم العالمي للبحرية ومشاركة الهيئة الاقتصادية موانئ العالم في هذه الاحتفالية.
وأشارت اقتصادية قناة السويس إلى انه تم تحديد قطاع النقل البحري كيوم عالمى للبحرية، لبحث ومناقشة تطورات مجال الملاحة البحرية وحل مشكلاته الدولية ومساهمته في الاقتصاد العالمي.
وأوضحت اقتصادية قناة السويس أن الاحتفال يهدف إلى تعزيز مزيد من النقاش بشأن المرحلة التالية من عمل المنظمة البحرية الدولية لزيادة تعزيز الاستخدام المستدام وحماية الأرض والمحيطات بما يتماشى مع جدول أعمال التنمية المستدامة.