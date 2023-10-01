محافظ بورسعيد يستقبل وزير الشباب والرياضة| صور

استعدادا لختام بطولة الجمهورية للشركات

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم ، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بديوان عام المحافظة، وذلك على هامش ختام فعاليات بطولة الجمهورية للشركات فى نسختها رقم 56 والتى تقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وذلك مساء اليوم بالمدينة الرياضية ببورسعيد.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه المتواصل لمختلف الفعاليات الرياضية التي تقام بمحافظة بورسعيد.

استعدادا لختام بطولة الجمهورية للشركات فى نسختها رقم 56 محافظ بورسعيد IMG-20231001-WA0059 IMG-20231001-WA0061 IMG-20231001-WA0060 IMG-20231001-WA0062 IMG-20231001-WA0063 IMG-20231001-WA0064 IMG-20231001-WA0058 IMG-20231001-WA0057

وأشار المحافظ بورسعيد أن بطولة الجمهورية للشركات شملت مسابقات متنوعة تصل لـ 137 مسابقة ويشارك فيها 21 ألف من 315 شركة مختلفة من مختلف محافظات الجمهورية، وتم توفير كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاح البطولة وتقديم كافة التسهيلات من دعم لوجستى وتجهيزات لكافة أماكن الألعاب والإقامة .