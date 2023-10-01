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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادا لختام بطولة الجمهورية للشركات

محافظ بورسعيد يستقبل وزير الشباب والرياضة| صور

استعدادا لختام بطولة
استعدادا لختام بطولة الجمهورية للشركات فى نسختها رقم 56

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  اليوم ،  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بديوان عام المحافظة، وذلك على هامش ختام فعاليات بطولة الجمهورية للشركات فى نسختها رقم 56 والتى تقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وذلك مساء اليوم بالمدينة الرياضية ببورسعيد.

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ووجه محافظ بورسعيد الشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه المتواصل لمختلف الفعاليات الرياضية التي تقام بمحافظة بورسعيد. 

استعدادا لختام بطولة الجمهورية للشركات فى نسختها رقم 56 محافظ بورسعيد

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وأشار  المحافظ بورسعيد  أن بطولة الجمهورية للشركات  شملت مسابقات متنوعة تصل لـ 137 مسابقة ويشارك فيها 21 ألف من 315 شركة مختلفة من مختلف محافظات الجمهورية،  وتم توفير كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاح البطولة وتقديم كافة التسهيلات من دعم لوجستى وتجهيزات لكافة أماكن الألعاب والإقامة .

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