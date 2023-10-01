استعدادا للداخلية.. مباراة ودية بين المصري ومستقبل سبورت غدا

أتم الجهاز الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، بقيادة محمود جابر، الاتفاق على إقامة مباراة ودية تجمع بين الفريق، ونظيره فريق مستقبل سبورت- أحد أندية الدرجة الثانية بمجموعة القاهرة- وذلك في تمام الساعة الرابعة عصر غدٍ الإثنين، على ستاد الكلية الحربية.

استعدادا للداخلية المصري يلاقي مستقبل سبورت غدا IMG-20231001-WA0099 IMG-20231001-WA0104 IMG-20231001-WA0100 IMG-20231001-WA0098 IMG-20231001-WA0101 IMG-20231001-WA0102 IMG-20231001-WA0103 IMG-20231001-WA0105 IMG-20231001-WA0097

وأكد محمد موسى، المشرف العام على الفريق الأول، وعضو مجلس إدارة المصري، أن المباراة تأتي ضمن استعدادات المصري لمباراته بالجولة الثالثة من الدوري، والتي تجمعه بنظيره فريق الداخلية، والمقرر إقامتها في الرابعة من عصر السبت المقبل، الموافق 7 من أكتوبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب.

وواصل المصري تدريباته، اليوم، على ستاد الكلية الحربية؛ استعدادا لمباراته في الجولة الثالثة من الدوري، والتي تجمعه بنظيره فريق الداخلية.