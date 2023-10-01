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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استعدادا للداخلية.. مباراة ودية بين المصري ومستقبل سبورت غدا

صدى البلد

أتم الجهاز الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، بقيادة محمود جابر، الاتفاق على إقامة مباراة ودية تجمع بين الفريق، ونظيره فريق مستقبل سبورت- أحد أندية الدرجة الثانية بمجموعة القاهرة- وذلك في تمام الساعة الرابعة عصر غدٍ الإثنين، على ستاد الكلية الحربية.

استعدادا للداخلية المصري يلاقي مستقبل سبورت غدا

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وأكد محمد موسى، المشرف العام على الفريق الأول، وعضو مجلس إدارة المصري، أن المباراة تأتي ضمن استعدادات المصري لمباراته بالجولة الثالثة من الدوري، والتي تجمعه بنظيره فريق الداخلية، والمقرر إقامتها في الرابعة من عصر السبت المقبل، الموافق 7 من أكتوبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب.

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وواصل المصري تدريباته، اليوم، على ستاد الكلية الحربية؛ استعدادا لمباراته في الجولة الثالثة من الدوري، والتي تجمعه بنظيره فريق الداخلية.

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