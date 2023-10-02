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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بورسعيد قالت كلمتها.. الآلاف ينظمون مسيرة حاشدة لتأييد الرئيس السيسي| صور

الشعب يريد السيسي
الشعب يريد السيسي رئيس" بورسعيد قالت كلمتها بمسبرة حاشدة

نظم الآلاف من أهالي محافظة بورسعيد، مسيرة حاشدة، اليوم الاثنين، لدعم وتأييد رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

 

وانطلقت مسيرة بورسعيد التي شارك بها المواطنون بالسيارات والدراجات الهوائية ومشيًا على الأقدام من أمام مسجد السلام نطاق حي الشرق مرورا بشارع طرح البحر حتى حديقة المنتزة.

 

وحمل المواطنون فى بورسعيد صور الرئيس عبد الفتاح السيسي وأعلام مصر، مرددين هتافات: "تحيا مصر، سيسي رئيسي، بورسعيد قالت كلمتها السيسي هو رئيسها، بنحبك يا سيسي، كمل يا ريس .. كمل مسيرتك، الشعب يريد السيسي رئيس".

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وأصطف مواطنون على جانبي شارع طرح البحر أثناء مرور المسيرة حاملين صور الرئيس "السيسي" وأعلام مصر، في ظل أجواء من الوطنية والسعادة بين المواطنين.

الشعب يريد السيسي رئيس" بورسعيد قالت كلمتها بمسبرة حاشدة

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وألقى سكان المنطقة الحلوى والورود على المشاركين بالمسيرة أثناء مرورهم من أسفل منازلهم التي تزينت نوافذها بأعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

بورسعيد السيسي الانتخابات الرئاسية المقبلة الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظة بورسعيد

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