بورسعيد قالت كلمتها.. الآلاف ينظمون مسيرة حاشدة لتأييد الرئيس السيسي| صور

نظم الآلاف من أهالي محافظة بورسعيد، مسيرة حاشدة، اليوم الاثنين، لدعم وتأييد رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وانطلقت مسيرة بورسعيد التي شارك بها المواطنون بالسيارات والدراجات الهوائية ومشيًا على الأقدام من أمام مسجد السلام نطاق حي الشرق مرورا بشارع طرح البحر حتى حديقة المنتزة.

وحمل المواطنون فى بورسعيد صور الرئيس عبد الفتاح السيسي وأعلام مصر، مرددين هتافات: "تحيا مصر، سيسي رئيسي، بورسعيد قالت كلمتها السيسي هو رئيسها، بنحبك يا سيسي، كمل يا ريس .. كمل مسيرتك، الشعب يريد السيسي رئيس".

وأصطف مواطنون على جانبي شارع طرح البحر أثناء مرور المسيرة حاملين صور الرئيس "السيسي" وأعلام مصر، في ظل أجواء من الوطنية والسعادة بين المواطنين.

الشعب يريد السيسي رئيس" بورسعيد قالت كلمتها بمسبرة حاشدة IMG-20231002-WA0110 IMG-20231002-WA0097 IMG-20231002-WA0106 IMG-20231002-WA0094 IMG-20231002-WA0105 IMG-20231002-WA0100 IMG-20231002-WA0101 IMG-20231002-WA0086 IMG-20231002-WA0092 IMG-20231002-WA0091 IMG-20231002-WA0085 IMG-20231002-WA0093 IMG-20231002-WA0082 IMG-20231002-WA0088 IMG-20231002-WA0098 IMG-20231002-WA0087 IMG-20231002-WA0079 IMG-20231002-WA0084 IMG-20231002-WA0076 IMG-20231002-WA0070 IMG-20231002-WA0069 IMG-20231002-WA0071 IMG-20231002-WA0065 IMG-20231002-WA0061

وألقى سكان المنطقة الحلوى والورود على المشاركين بالمسيرة أثناء مرورهم من أسفل منازلهم التي تزينت نوافذها بأعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي.