رسميًا .. السيسي يلبي طلب المصريين ويعلن ترشحه لولاية رئاسية جديدة

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه رسميًا للانتخابات الرئاسية المقبلة؛ تلبية لطلب المصريين، وتعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، ثالث انتخابات رئاسية بعد ثورة 30 يونيو.

وكانت فضائية إكسترا نيوز أعلنت، في خبر عاجل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيلقي كلمه هامة لـ الشعب المصري.

وكان الحاضرون في جلسة السياسة الخارجية والأمن القومي بمؤتمر حكاية وطن، ناشدوا الرئيس السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة على الهواء، وردد الحاضرون في القاعة، "استجب ياريس لمطلب الشعب، وترشح للانتخابات المقبلة"، وقال الرئيس السيسي، ضاحكا "هو انا مستجبتش".

ورد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مطالبات المشاركين في قاعة مؤتمر "حكاية وطن"، بشأن إعلانه الترشح لولاية رئاسية جديدة، قائلا: "المهم أن مصر تفضل باقية"، وأضاف خلال مؤتمر "حكاية وطن": "اسمعوا كلامي لا تستبقوا الأحداث، الفكرة اللي بينا وبين بعضنا كأهل مصر إن هي تفضل مصر باقية وتفضل بلدنا حية وقدام ودايما تحلموا بكده".

وقال الرئيس السيسي: "أنا بحكي الحكاية عشان تعرفوا يعني إيه دولة، ولازم الشعب المصري كله يعرف اللي حصل في مصر".

وأضاف الرئيس السيسي "ليا عظيم الشرف إن اللي ساعدني هو ربنا في بناء مصر".

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، "نعمل على إعادة بناء مؤسسات الدولة بشكل مختلف بما يصعب على الأشرار أن يستهدفوها ".

تجمعات حاشدة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي

وشهدت ميادين مصر تجمعات حاشدة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ومطالبته بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، قبل فتح باب الترشح للانتخابات في الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر.

وشهد ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة، توافد عدد كبير من المواطنين، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعوته للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، إضافة إلى الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيدة.

وتوافد أهالي الشرقية أمام ديوان عام محافظة الشرقية للاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر وإعلان تأييدهم للرئيس عبدالفتاح السيسي كي يخوض الانتخابات الرئاسية 2024، والمقررة في ديسمبر المقبل.

كما وصلت مسيرة للمشاركة في احتفالية الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المقرر تنظيمها مساء اليوم بميدان الجلاء في الدقي، ومطالبة الرئيس السيسي بالترشح للانتخابات الرئاسية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

وشارك الآلاف من أبناء محافظة سوهاج، من مختلف مدن ومراكز المحافظة، فى الاحتفالية الكبرى التى نظمتها أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، بمناسبة مرور 50 عامًا على ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وأقيمت احتفالية بميدان الشبان المسلمين أكبر ميادين مدينة سوهاج، بحضور قيادات أمانة حزب مستقبل وطن، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن الحزب، وعدد من القيادات الشعبية، وجموع حاشدة من الأهالى وبالاخص شباب وفتيات الجامعات.

كما توافد الآلاف من أهالي مراكز وقرى محافظة المنيا على الميادين العامة بمدينة المنيا، وخاصة ميدان 30 يونيو (بالاس)، الذي يعد أحد أشهر ميادين محافظة المنيا وميدان عبد المنعم، حاملين صور الرئيس والأعلام لتأييد الرئيس وتزينت الميادين بصور الرئيس والأعلام وسط انطلاق الأغاني الوطنية في احتفالية أعادت للأذهان ذكرى ثورة 30 يونيو.