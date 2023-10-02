عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نجدد العهد معا علي العمل لاستكمال أحلامنا

الرئيس السيسي يستجيب لنداء ملايين المصريين ويعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.. فيديو

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لنداء ملايين المصريين في كل ميادين مصر، وأعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي،  نسعى لبناء وطن عظيم قائم على أسس قوية.. ولأجل أحلامنا سنعمل معا، مشيرا الي أنه وجه الحكومة على دراسة ما خرج من الحوار الوطني.

وأكد السيسي خلال كلمته في مؤتمر حكاية وطن 2030، أنه  أعتزم استكمال الحوار الوطني لتتحقق للدولة مسارات ورؤى عديدة، مرددا: نجدد العهد أن يكون واقع مصر يفيض بالمحبة والسلام.

نجدد العهد معا علي العمل لاستكمال أحلامنا

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أننا نعمل من أجل الوطن جميعا وواجهنا من أجل رفعته التحديات، مضيفا أننا واجهنا إرهابا غاشما والأرض ارتوت بدماء الشهداء.

وأضاف السيسي، لقد حققنا معا ملحمة تاريخية حين تجاوزنا التحديات، لافتا إلى أن إرادة المصريين هي الباعث لاستكمال الحلم في بناء دولتنا العصرية. 

وأوضح الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجدد العهد معا علي العمل لاستكمال أحلامنا، و لن تضعف عزائمنا أمام كل التحديات التي تواجهنا.

السيسي مصر انتخابات الرئاسية الرئيس عبد الفتاح السيسي الحوار الوطني حكاية وطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة تظهر حمل درة في الأشهر الأولى.. تفاصيل

ذروة الهزات الأرضية بقوة 7 ريختر| العالم الهولندي يحذر من 3 أيام خلال أكتوبر.. اقتران جديد للكواكب

مفاجأة حول اعتزال لطفي لبيب الفن لأسباب صحية | خاص

هجمة شتوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: أمطار بهذه المناطق

عاجل.. العربى الأفريقي يطرح الشهادة الأعلى فى تاريخ مصر بمعدل فائدة 65%

مكتوبالك يا أهلي| مفاجأة وراء انسحاب صن داونز من الدوري الإفريقي

ميدو : هذا اللاعب أفضل ارتكاز في مصر

انتهاء موسم لاعب الزمالك بسبب إصابة خطيرة

ترشيحاتنا

السيسي يلبي نداء المصريين.. نص كلمة الرئيس في ختام مؤتمر حكاية وطن

الحلم تحقق.. كيف تحولت الإسكندرية إلى شريان مروري تنموي خلال 10 سنوات؟

احتفالات في كل المحافظات فرحا بإعلان الرئيس السيسي ترشحه للانتخابات

بعد إعلانه الترشح| أحمد موسى: مع الرئيس السيسي هنكمل المشوار.. فيديو

كلمة الرئيس السيسي في ختام مؤتمر حكاية وطن

أول تعليق من أحمد موسى بعد إعلان السيسي ترشحه للانتخابات الرئاسية |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذروته غدا.. الخبير الهولندي يحدد 3 أكتوبر موعدا لزلزال بقوة 6.5 درجة

بدء عزاء محمد فريد وجمال عبد الناصر أول الحاضرين

بعد ظهور علامات الحمل .. أبرز صور درة برفقة زوجها

في المعدة.. تفاصيل العملية النادرة لـ بسمة وهبة

فيديو

موقف محرج .. شاب يتقدم لخطبة فتاة على المسرح في حفل كاظم الساهر

تسلق واجهة المبنى.. محاولة هروب شخص من حريق مديرية أمن الإسماعيلية

بلبس باروكة و شبه علي ربيع .. هنا الزاهد تكشف موقفا محرجا مع تامر حسني

تحذير لأولياء الأمور.. أمطار تصل القاهرة وتراجع الحرارة 12 درجة مرة واحدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

اﻟﻤﺰﻳﺪ