الرئيس السيسي يستجيب لنداء ملايين المصريين ويعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.. فيديو

نجدد العهد معا علي العمل لاستكمال أحلامنا

استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لنداء ملايين المصريين في كل ميادين مصر، وأعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، نسعى لبناء وطن عظيم قائم على أسس قوية.. ولأجل أحلامنا سنعمل معا، مشيرا الي أنه وجه الحكومة على دراسة ما خرج من الحوار الوطني.



وأكد السيسي خلال كلمته في مؤتمر حكاية وطن 2030، أنه أعتزم استكمال الحوار الوطني لتتحقق للدولة مسارات ورؤى عديدة، مرددا: نجدد العهد أن يكون واقع مصر يفيض بالمحبة والسلام.

نجدد العهد معا علي العمل لاستكمال أحلامنا

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أننا نعمل من أجل الوطن جميعا وواجهنا من أجل رفعته التحديات، مضيفا أننا واجهنا إرهابا غاشما والأرض ارتوت بدماء الشهداء.

وأضاف السيسي، لقد حققنا معا ملحمة تاريخية حين تجاوزنا التحديات، لافتا إلى أن إرادة المصريين هي الباعث لاستكمال الحلم في بناء دولتنا العصرية.

وأوضح الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجدد العهد معا علي العمل لاستكمال أحلامنا، و لن تضعف عزائمنا أمام كل التحديات التي تواجهنا.