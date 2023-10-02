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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

معلمو مصر يعلنون تأييدهم ترشح السيسى في الانتخابات الرئاسية المقبلة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أعلنت نقابة المهن التعليمية، تأييد جموع معلمي مصر ، للرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة ، عقب إعلان الرئيس ترشحه في الانتخابات المقبلة لفترة رئاسية جديدة، خلال كلمته بختام مؤتمر "حكاية وطن"، الذي يعد بمثابة وثيقة لتسجيل إنجازات الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية، وتعريف المصريين بحقيقة ما شهدته مصر من مشروعات في وقت قياسي.

أوضح نقيب المعلمين، أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال فعاليات المؤتمر على مدار 3 أيام اتسم بالمصارحة والمكاشفة لجموع الشعب المصرى حول الخطط التنموية وأهميتها وما تواجهه الدولة من تحديات، وكيف تجاوز شعب مصر العظيم بقيادة الرئيس السيسى، ماقام به أهل الشر من دمار وخراب ، واستطاعوا بناء الجمهورية الجديدة .

وأضاف الزناتي، أن مداخلات الرئيس السيسى وتعقيبه على ماقدمته الدولة فى كل قطاعاتها خلال مؤتمر "حكاية وطن" ، يعكس قدرة القائد على استلهام روح المصرى الأصيل لاحداث نهضة تنموية كبيرة تم تنفيذها بسواعد أبنائه ومؤسساته بقياده حكيمة ومدركة لكل كبيرة وصغيرة ولديها هدف واحد وهو صالح الوطن.

وأوضح الزناتي، أن كلمة الرئيس السيسى فى ختام المؤتمر والتى شهدت إعلانه الترشح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لفترة جديدة ، أكد خلالها على ثوابت إدارة الدولة ، والمستندة إلى تنمية الوطن والمواطن من خلال رؤية واضحة وإرادة قوية على التنفيذ، وإيمانه بقدرة المصريين على صنع الإنجازات للتغلب على كل الظروف.

وكانت نقابة المعلمين نظمت مؤتمرا حاشدا ضم معلمين من كل أنحاء الجمهورية ، لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي فى الانتخابات المقبلة، لفترة رئاسية جديدة ، وأكد المساركون أن انجازات الرئيس لا تخطئها عين ، واستطاع هزيمة أهل الشر وجفف منابع الإرهاب وقضى على مخاطره، واستعاد لمصرنا الحبيبة الأمن والأمان، هو الأقدر على قيادة دفة الوطن خلال المرحلة المقبلة.

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